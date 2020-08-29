Ярмоленко перед приездом в сборную Украины забил гол за «Вест Хэм» (видео)

Один из лидеров сборной Украины, готовящейся в Харькове к стартовым матчам Лиги наций, Андрей Ярмоленко все еще находится в расположении английского «Вест Хэма» и планирует присоединится к команде Андрея Шевченко в воскресенье, 30 августа.

В субботу, 29 августа, Ярмоленко в составе «молотобойцев» провел товарищеский поединок против представителя второго по силе английского дивизиона «Брентфорда» и уже на 5-й минуте вывел свою команду вперед. После передачи партнера по команде Андрей ворвался в штрафную площадку соперника и «нерабочей» правой ногой точно пробил в дальний угол. После взятия ворот экс-динамовец традиционно поцеловал татуировки с именами своих сыновей — 7-летнего Ивана и Даниила, которому 13 сентября исполнится пять лет.

В перерыве встречи главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес почти полностью заменил состав, что не помешало лондонцам отпраздновать успех в спарринге — 2:1.

Напомним, что в прошлом сезоне «Вест Хэм» занял в АПЛ лишь 16-е место, а много пропустивший из-за травмы Ярмоленко в 23 поединках чемпионата Англии отметился пятью голами и одной результативной передачей.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Ярмоленко в последнем матче сезона забил за «Вест Хэм» гол-красавец.

Фото Twitter ФК «Вест Хэм»

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