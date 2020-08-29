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Спорт

«Арсенал» 16-й раз завоевал Суперкубок Англии: видеообзор матча

20:33 29 августа 2020
Арсенал&nbsp;— Ливерпуль

В субботу, 29 августа, матчем за Суперкубок Англии между чемпионом АПЛ «Ливерпулем» и обладателем национального Кубка «Арсеналом» на знаменитой лондонской арене «Уэмбли» на Туманном Альбионе стартовал новый футбольный сезон.

Суперкубок Англии

«Арсенал» (Лондон) — «Ливерпуль» — 1:1 (Обамеянг, 12 — Минамино, 73). По пенальти — 5:4.

Перед стартовым свистком поединка за трофей, разыгрываемый с 1908 года (в нынешнем формате — с 1974-го), подопечные Юргена Клоппа и Микеля Артеты и сами тренеры встали на одно колено в знак солидарности с движением за права темнокожих Black Lives Matter.

«Канониры» повели в счете уже в дебюте и, несмотря на все старания Салаха и компании, удерживали преимущество вплоть до 73-й минуты, когда вышедший на замену японец Минамино забил свой дебютный гол в футболке «Ливерпуля» и сравнял счет — 1:1.

В итоге судьба трофея решалась в серии пенальти, в которой удачливее оказались футболисты «Арсенала» — 5:4.

Успех позволил «Арсеналу» 16-й раз в истории завоевать трофей и обойти по этому показателю… «Ливерпуль» (15). У рекордсмена — «Манчестер Юнайтед» — 21 победа в Суперкубке Англии (10 из них под руководством легендарного Алекса Фергюсона).

Напомним, что состязания в АПЛ стартуют 12 сентября. В этот день «Арсенал» будет гостить у «Фулхэма», а «Ливерпуль» примет новичка премьер-лиги «Лидс», который накануне установил клубный рекорд, купив у «Валенсии» форварда Родриго за 30 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Бавария» выиграла у «ПСЖ» финальный матч Лиги чемпионов.

Фото Twitter ФК «Ливерпуль»

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