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Спорт

Олимпийская чемпионка покорила самую высокую гору Европы (фото)

10:16 30 августа 2020
Лаура Дальмайер

Двукратная олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по биатлону Лаура Дальмайер, завершившая свою звездную карьеру «Рождественской гонкой» в декабре прошлого года, с восторгом рассказала о восхождении на Монблан — самую высокую гору Европы.

«Сбылась моя давняя альпинистская мечта. Каждый раз, когда я оказывалась в Италии в районе Монблана, я с тоской смотрела на дикую южную сторону горы. Особенно меня привлекал южный хребет идеальной формы.

Здесь альпинисты могут как можно быстрее и безопаснее покорить высоту 4500 метров, взбираясь по твердой скале, хрупкой глыбовой местности и по большим снежным ледяным переходам до вершины Монблана.

В хороших, хотя и довольно ветреных условиях, нам посчастливилось постоять на крыше Альп на утро третьего дня. Я до сих пор в восторге от огромного количества впечатлений", — написала 27-летняя Лаура Дальмайер в Instagram.

Отметим, что немка Дальмайер — единственная в истории биатлонистка, завоевавшая награды во всех личных гонках на двух чемпионатах мира подряд (Холменколлен-2016 и Хохфильцен-2017). В ее активе также победа в общем зачете Кубка мира и 33 золотые медали на отдельных этапах.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, экс-первая ракетка мира Гарбинье Мугуруса покорила гору Килиманджаро.

Фото Instagram

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