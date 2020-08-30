Постол — Рамирес: видео боя за два чемпионских пояса

В ночь на воскресенье, 30 августа, на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (США) состоялся не раз переносившийся ранее бой за два чемпионских пояса между 36-летним украинцем Виктором Постолом (31 победа, 12 из них нокаутом, 2 поражения) и чемпиона мира по версиям WBO и WBC в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) 28-летним американцем Хосе Рамиресом (25 побед, 17 из них нокаутом).

Начало поединка, проходившего без зрителей, получилось равным, и Постол даже порой превосходил американца по точности ударов. Но со временем Рамирес стал действовать быстрее и точнее, а Виктор, несмотря на неплохое движение, больше пропускать. В седьмом раунде подуставший украинец пропустил мощный удар, но устоял. В девятой трехминутке Рамирес немного сбавил темп, а Постол начал активнее идти вперед и попадать.

К сожалению, Виктору так и не удалось переломить ход боя за чемпионские пояса WBO и WBC (хотя какой боковой «прилетел» от украинца в 10-м раунде!), и в итоге судьи раздельным решением отдали победу Хосе Рамиресу — 114:114, 115:113, 116:112. Да, Постол выглядел достойно, но все же потерпел третье поражение в профессиональной карьере.

Судейские записки

Напомним, что до боя с Рамиресом Виктор Постол, уже владевший титулом чемпиона мира по версии WBC (потерял его после поражения от Теренса Кроуфорда в 2016 году), не выходил в ринг больше года. Последняя победа — в бою с Мимуном — была датирована еще 27 апреля 2019-го.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионский бой Александр Усик — Дерек Чисора состоится 31 октября.

Фото Twitter Top Rank

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