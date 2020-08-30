Украинская «Анаконда»: смотрите фильм о красавице-чемпионке Билодид (фото, видео)

В Киеве состоялась презентация короткометражного документального фильма о самой юной в истории двукратной чемпионке мира по дзюдо, 19-летней украинской красавице Дарье Билодид — «Анаконда».

Так уж получилось, что с этой огромной змеей соперники сравнивают Дашу, когда она во время поединков обвивает оппонентку ногами и проводит удушающий прием. При этом сама чемпионка призналась в фильме, что больше всего боится в жизни… змей и высоты.

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Отметим, что режиссером 18-минутного фильма выступила Анна Бурячкова, известная своими работами для музыкантов группы «Океан Ельзи», Джамалы, Pianoboy, Onuka, «Друга Ріка» и других, а композитором — Лика Бугаева из группы Zetetics.

«Очень давно ждала премьеру, — цитирует Дарью Билодид segodnya.ua. — Хочу, чтобы все увидели, как это все было, и открылась маленькая частичка меня. Съемки проходили зимой этого года. Фильм должен был выйти весной, но в связи с карантином перенесся на лето. В первую очередь снимали мои тренировки, как это все происходит — подготовка к соревнованиям, сборы. Также я рассказывала про моменты из своей жизни, трудности. И, конечно, брали интервью у моих родителей и людей, с которыми я нахожусь в одном зале и которые знают, какая я на самом деле.

Конечно, были моменты, когда приходилось делать несколько дублей — не без этого. Наверное, мне было тяжело тренироваться во время съемок, потому что на тренировках я обычно очень сконцентрированная, а тут со мной все время были камеры и надо было забыть, что меня снимают. Также было трудно рассказать некоторые личные моменты и открыться людям с этой стороны".

«Родители, особенно папа, не хотели, чтобы я занималась дзюдо, зная и понимая, какой это тяжелый вид спорта, — рассказывает Даша в фильме. - Первые два года папа вообще не ходил на соревнования с моим участием, просто боялся на все это смотреть. Уже потом все закрутилось, и теперь вся семья живет дзюдо. Хотя я понимаю, что дзюдо — лишь маленькая часть длинной жизни. Поэтому хочу отдать этому виду спорта все. Я не знаю, как это объяснить, но у меня всегда присутствует желание быть первой. Даже когда, бывало, финишировала в кроссе второй или третьей, плакала, у меня была истерика».

Фильм «Анаконда»

Кстати, на церемонии вручения «Спортивного Оскара-2019» именно Дарью Билодид признали лучшей спортсменкой Украины прошлого года. Можем только гордиться, что у нас есть чемпионка, красавица и… будущий журналист.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарья Билодид предстала перед поклонниками в образе Мери Поппинс.

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