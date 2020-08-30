Вице-чемпион Испании «Барселона», позорно проигравшая в четвертьфинале Лиги чемпионов «Баварии» (2:8), похоже, смирилась с предстоящим уходом из команды легендарного Лионеля Месси. Но только не бесплатно.

После того, как 33-летний аргентинец уведомил клуб, что не будет присутствовать (и не присутствовал!) в воскресенье, 30 августа, на медосмотре перед возобновлением тренировок (в частности, футболисты сдают тесты на COVID-19) и не явится на предсезонный сбор, боссы «Барселоны» приняли решение продать Месси в «Манчестер Сити», сообщает Mirror.

По данным источника, каталонцы хотят выручить от продажи опального аргентинца 280 млн евро. При этом «Барселона» рассматривает вариант, при котором в сделку войдут футболисты «Манчестер Сити» с доплатой в 134 млн евро.



Кстати, в эти дни наставник «МанСити» Хосеп Гвардиола находится в Барселоне и намерен обязательно встретится (если уже не встретился) с Месси, который играл под его началом в 2008—2012 годах и трижды выиграл чемпионат Испании, по два раза Кубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В свою очередь, отец Лионеля уже побывал на переговорах в Манчестере.

Ранее Месси и Гвардиола успели пообщаться по телефону. По информации испанских СМИ, Лионель так и сказал Пепу: «Я хочу выиграть два следующих „Золотых мяча“ и смогу сделать это только с тобой».

Под началом Хосепа Гвардиолы Лионель Месси дважды выиграл Лигу чемпионов

Пока же «Барселона» расторгла контракт с юридической фирмой Cuatrecasas, которая сотрудничала с клубом и с Месси, в частности. Отношения прекращены из-за того, что представители компании посоветовали Лионелю покинуть клуб в качестве свободного агента (камнем преткновения остается пункт в контракте футболиста: с одной стороны, отступные аргентинца составляют 700 млн евро, с другой, в соглашении есть пункт, согласно которому Месси может покинуть клуб после завершения каждого сезона, если только заблаговременно известит клуб о своем решении).

Напомним, что в прошлом сезоне Месси провел 44 матча, забил 31 мяч и сделал 26 результативных передач. Его контракт с «Барселоной» истекает летом 2021 года.

Пока же футболисты «Барселоны» приезжают на тестирование. Смотрите в прямом эфире. Глядишь, где-то Лео промелькнет…

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, в каких условиях живет семья Лионеля Месси в окрестностях «Барселоны».

Фото Getty Images, Twitter ФК «Барселона»

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