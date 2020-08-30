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Спорт

Команда Шевченко недосчиталась Буяльского и Зубкова: видеодневник сборной Украины

16:21 30 августа 2020
Андрей Шевченко и Сергей Сидорчук

Сборная Украины по футболу продолжает в Харькове подготовку к стартовым поединкам элитного раунда Лиги наций против команд Швейцарии (3 сентября во Львове) и Испании (6 сентября в Мадриде).

Напомним, что подопечные Андрея Шевченко приступили к тренировкам в усеченном составе, но едва ли не каждый день ряды команды пополняют прибывающие легионеры. Накануне в лагерь сборной (команда живет в отеле Superior Golf & Spa Resort, а тренируется на стадионе «Солнечный») приехал новичок — защитник «Андерлехта» Богдан Михайличенко, в первом же матче за клуб забивший гол-красавец.

Богдан Михайличенко впервые вызван в лагерь национальной команды

В Харькове подопечные Андрея Шевченко тренируются на стадионе «Солнечный»

Вечером в воскресенье, 30 августа, ожидается прилет второго бомбардира в истории сборной Украины Андрея Ярмоленко, который накануне забил мяч за «Вест Хэм», и Евгения Макаренко из «Кортрейка». Последними к «желто-синим» в понедельник, 31 августа, присоединятся Игорь Пластун, Роман Безус, Роман Яремчук (все — «Гент»), Эдуард Соболь («Брюгге») и Игорь Харатин («Ференцварош»).

К сожалению, не обошлось без потерь. Из-за травм украинской команде не помогут полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский, повредивший связку колена в матче за Суперкубок Украины (по словам медиков, восстановление игрока займет неделю), и футболист «Ференцвароша» Александр Зубков, которые составили компанию ранее выбывшим из строя динамовцам Виталию Миколенко, Никите Бурде, Денису Попову, Артему Шабанову и Владимиру Шепелеву.

Отметим, что во вторник, 1 сентября, сборная Украины отправится чартером из Харькова во Львов, где, разместившись в «Гранд Отеле», продолжит подготовку к поединку со швейцарцами.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию встречи Украина — Швейцария.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что проведут онлайн-трансляцию жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов, по итогам которой своего соперника узнает «Динамо».

Фото uaf.ua

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