Побил рекорд: в матче Кубка Украины сыграл 54-летний футболист (видео)

Поединок предварительного раунда розыгрыша Кубка Украины по футболу между «Таврией-Симферополь» и ФК «Реал Фарма» (Одесса), состоявшийся в воскресенье, 30 августа, в Марьяновке Херсонской области, наверняка заинтересовал бы только преданных болельщиков команд. Если бы не одно обстоятельство.

В стартовом составе одесситов на поле вышел полузащитник Николай Лиховидов (на фото), отыгравший 31 минуту в возрасте 54 лет 7 месяцев и 4 дней. И пускай, одесситы уступили — 1:2 и вылетели из турнира, капитан и президент клуба второй лиги «Реал Фарма» стал самым возрастным футболистом в истории профессионального футбола Украины. При этом Лиховидов превзошел свое же достижение. Ранее он сыграл за одесситов против «Никополя» в поединке второй лиги в возрасте 53 лет, 9 месяцев и 1 дня.

Кстати, президент «Реала Фармы» в свое время трижды был главным тренером команды, за которую выступает его 20-летний сын Андрей. А пару месяцев назад Николай Лиховидов не только сыграл в товарищеском матче против ФК «Мирный», но и отличился точным ударом.

Любопытно, что до Лиховидова национальное достижение на протяжении 12 лет принадлежало милицейскому генералу Николаю Паламарчуку, который сыграл за «Динамо-Игросервис» из Симферополя в возрасте 50 лет.

Что же касается украинской премьер-лиги, то рекорд до сих пор принадлежит президенту донецкого «Олимпика» Владиславу Гельзину, который в мае 2016-го вышел на поле в поединке элитного дивизиона против «Стали» в 42 года и 253 дня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что болгарский вратарь Георгий Петков побил рекорд легендарного Стэнли Мэтьюза.



Фото ФК «Реал Фарма»



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