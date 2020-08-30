Украина — Швейцария: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В четверг, 3 сентября, сборная Украины по футболу поединком без зрителей на «Арене Львов» против команды Швейцарии (начало — в 21:45) дебютирует в элитном дивизионе Лиги наций.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ШВЕЙЦАРИЯ

В прежние годы украинская и швейцарская сборная пересекались друг с другом лишь дважды. Первый раз — в историческом для «желто-синих» поединке 1/8 финала ЧМ-2006. Основное и дополнительное время встречи в Кельне завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти подопечные Олега Блохина оказались сильнее (3:0), пробившись в восьмерку сильнейших команд мира.

Еще раз соперники противостояли друг другу в 2010 году в Женеве, когда товарищеский матч Швейцария — Украина завершился вничью — 2:2 (Алиев, Коноплянка).

В предстоящей встрече букмекеры в большинстве своем отдают небольшое предпочтение подопечным Владимира Петковича, принимая ставки на успех соперников с такими коэффициентами.

William Hill: победа Украины — 2,66, ничья — 3,20, выигрыш Швейцарии — 2,62.

«Париматч»: победа Украины — 2,85, ничья — 3,00, выигрыш Швейцарии — 2,70.

«Фанспорт»: победа Украины — 2,675, ничья — 3,28, выигрыш Швейцарии — 2,696.

1хBet: победа Украины — 2,68, ничья — 3,3, выигрыш Швейцарии — 2,7.

«Олимп»: победа Украины — 2,75, ничья — 3,18, выигрыш Швейцарии — 2,73.

Напомним, что, кроме Украины и Швейцарии, за выход в финальный турнир в группе 4 поборются Германия и Испания, которые 3 сентября сыграют друг с другом в Штутгарте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что сборная Украины готовится к старту в Лиге наций без группы травмированных футболистов.

Фото uaf.ua

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