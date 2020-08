Результат боя между чемпионом WBO и WBC в первом полусреднем весе американцем Хосе Карлосом Рамиресом (26 побед, 17 из них — нокаутом) и украинцем Виктором Постолом (31 победа, 12 из них — нокаутом, 3 поражения), по итогам которого судьи раздельным решением отдали победу обладателю титулов, возмутил представителей промоутерской компании Elite Boxing Promotion, представляющей интересы нашего соотечественника.

«В Лас-Вегасе состоялся поединок за титулы чемпиона мира по версиям WBC и WBO. Наш украинский боксер, Постол Виктор боролся с непростым местным боксером, американцем Хосе Карлосом Рамиресом.

Iceman провел отличный бой в тактическом плане, зачастую заставляя соперника «играть под чужую дудку». Первая половина поединка была равной, при том, что Постол к концу 5 раунда вел бой 3:2. Пару удачных атак в 7 и 8 отрезках склонили чашу весов в пользу местного фаворита, а вот концовка боя осталась за нашим боксером.

Для того, чтоб выиграть у местного фаворита, на которого большие планы у главы промоутерской компании, которая и организовала этот бой, да и еще на территории противника, нужны были нокдауны ну или нокаут… К сожалению, Рамиресу удалось избежать этого, ну, а дело оставалось за судьями.

Наш вердикт — Виктор не проиграл, провел очень конкурентный бой, создал массу проблем сопернику, на 8 лет моложе себя. Бой нами не проигран! Справедливо было бы дать ничью. Опытный судья Стив Вайсфельд aka «and the new Стиви Уандер», видимо, периодически засыпал в первой половине боя, да и в финальных раундах, скорее всего, посапывал на краю ринга, не увидев очевидного и выставив по итогу 116:112 в пользу Хосе. Ну и Бог этому судье судья.

Виктор, ты наша гордость и наш чемпион! Keep your head up, champ! Уверены, ты еще за свое поборешься!" - написали функционеры на своей странице в Facebook.

Видео боя

Поддерживает возмущение представителей промоутерской компании и друг Постола украинский боксер Иван Редкач. «Украли победу. Даже уже не стесняясь говорят о том что оппонент в любимчиках, судья всегда отдает победу. Так зачем вообще весь этот фарс нужен… для наживы и утехи. Оценивают по любви и симпатии. Имея два чемпионских пояса, оппонент вообще не поразил своим выступлением», — написал наш соотечественник в соцсетях.

Добавим, что Постол заработал за бой 500 тысяч долларов. Эта сумма на 150 тысяч меньше, чем украинец получил за поединок против Теренса Кроуфорда, в котором потерял чемпионский пояс WBC.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий и Владимир Кличко вошли в топ-10 рейтинга лучших супертяжеловесов-нокаутеров за последние 50 лет.

