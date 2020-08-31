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Спорт

«Прощай, команданте»: болельщики «Барселоны» смирились с уходом Месси (фото)

9:53 31 августа 2020
Лионель Месси с отцом Хорхе

Шестикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси и каталонская «Барселона», за которую аргентинец выступает на протяжении всей карьеры, продолжает будоражить футбольный мир.

Президент клуба Жозеп Бартомеу категорически отказывается отпускать лидера команды и готов обсудить с отцом Лео, являющимся по совместительству и агентом футболиста, возможность продления контракта, который заканчивается в следующем году. Хорхе Месси намерен прилететь в Барселону, но для того чтобы убедить Бартомеу поменять свое видение ситуации. Как пишет Mundo Deportivo, Месси-старший попытается объяснить президенту «блау-гранас», что его сын хочет уйти, поскольку ему надоели неудачи в Лиге чемпионов, апогеем которых стало унизительное поражение от «Баварии» (2:8), а в 33 года Лионель хочет стать частью нового проекта.

Тем временем в самой Каталонии болельщики, похоже, уже смирились с потерей многолетнего лидера команды. В частности, на одной из улиц Барселоны появилось граффити, на котором Месси изображен в образе революционера Че Гевары, с подписью «Прощай, команданте».

К слову, в «Барселоне» решили пойти на радикальные меры после того, как Лионель отказался присоединиться к команде на предсезонный сбор и пройти медобследование вместе с остальными футболистами. По информации авторитетный журналист Танкреди Палмери, клуб будет за каждый день отсутствия футболиста урезать зарплату на 110 тысяч евро — именно столько Лео ежедневно получает, согласно контракту.

Впрочем, если аргентинец таки добьется своего и покинет Каталонию, то может с лихвой компенсировать свои финансовые потери. Как сообщает сайт sport. es, «Манчестер Сити» готов заплатить Месси 500 млн евро — при условии, если Лео отыграет три года в английской премьер-лиге, а затем перейдет в клуб американской MLS «Нью-Йорк Сити». Как видим, игра стоит свеч, и аргентинцу есть за что бороться.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» в случае потери Месси хочет видеть в команде Садио Мане из «Ливерпуля».

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