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Спорт

Украинец Вернидуб покинул тренерский пост лидера чемпионата Беларуси (фото)

12:28 31 августа 2020
Юрий Вернидуб

Украинский специалист Юрий Вернидуб, проигравший в начале сезона в матче за Суперкубок Беларуси брестскому «Динамо» с Милевским и Нойоком в составе, подал в отставку с поста главного тренера «Шахтера» из Солигорска. Вместе с наставником покинули штаб и его помощники — Дмитрий Кара-Мустафа, Александр Ногин, Игорь Фокин и Валерий Михайленко.

По официальной версии, наш соотечественник покинул клуб, лидирующий вместе с БАТЭ в чемпионате Беларуси, в связи с семейными обстоятельствами. Но, как утверждает белорусский комментатор Владислав Татур, у Вернидуба испортились отношения со спортивным директором Александром Рехвиашвили, что и стало истинной причиной отъезда из Солигорска.

Напомним, что, несмотря на успешное выступление в чемпионате (клуб из Солигорска, набрав 43 очка, возглавляет турнирную таблицу, опережая благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей БАТЭ) и Кубке страны, где «горняки» вышли в 1/8 финала, на международной арене подопечные Юрия Вернидуба уже прекратили свое выступление в нынешнем сезоне. В первом отборочном раунде Лиги Европы «Шахтер» неожиданно дома уступил молдавскому «Сфынтул Георге»: играя с 28-й минуты в меньшинстве, солигорчане так и не смогли забить, а затем и уступили в серии пенальти.

Вернидуб смог вывести "Шахтер" в лидеры чемпионата Беларуси, но из Лиги Европы вылетел

Отметим, что Вернидуб возглавил «Шахтер» по окончанию сезона-2019. Под руководством украинского специалиста команда провела 29 матчей во всех турнирах, в которых одержала 16 побед (55%).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что легенда киевского «Динамо» Анатолий Демьяненко покинул словацкую «Нитру» всего после четырех матчей.

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