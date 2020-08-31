Сельский «Колос» дебютирует в еврокубках в Греции: итоги жеребьевки Лиги Европы
В понедельник, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском Ньоне, прошла в онлайн-режиме жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Следом за киевским «Динамо», которое получило в соперники по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов голландский «АЗ», своего оппонента узнал «Колос» из Коваливки. В дебютном поединке на европейской арене сельский клуб из-под Киева сыграет на выезде с греческим «Арисом», занявшим в прошлом сезоне чемпионата страны пятое место. Поединок пройдет 17 сентября на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.
Полностью итоги жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы выглядят так:
«Путь представителей лиг»
«Нымме Калью» (Эстония) / «Мура» (Словения) — «Орхус» (Дания)
«Нефтчи» (Азербайджан) — «Галатасарай» (Турция)
«Гетеборг» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)
ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр)
«Бала Таун» (Уэльс) — «Стандард» (Бельгия)
«Ботошани» (Румыния) — «Шкендия» (Северная Македония)
«Арис» (Греция) — «Колос» (Украина)
«Ритеряй» (Литва) — «Слован» (Чехия)
«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Риу Аве» (Португалия)
«Кукес» (Албания) — «Вольфсбург» (Германия)
«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария)
«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» (Литва)
«Кайсар» (Казахстан) — АПОЕЛ (Кипр)
«Локомотиви» (Грузия) — «Динамо» (Москва, Россия)
«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Мазервелл» (Шотландия)
«Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания)
«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия)
ЦСКА (Болгария) — БАТЭ (Беларусь)
«Лячи (Албания) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)
«Вентспилс» (Латвия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция)
«Олимпия» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Пяст» (Польша) — «Хартберг» (Австрия)
«Хибернианс» (Мальта) — «Фехервар» (Венгрия)
«Хаммарбю» (Швеция) — «Лех» (Польша)
«Маккаби» (Хайфа, Израиль) / «Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан)
«Б-36» (Фареры) — «ТНС» (Уэльс)
«Бачка-Топола» (Сербия) — «Стяуа» (Румыния)
«Прогрес» (Люксембург) — «Виллем II» (Нидерланды)
«Сфынтул Георге» (Молдова) — «Партизан» (Сербия)
«Локомотив» (Пловдив, Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия)
«Гонвед» (Венгрия) — «Мальме» (Швеция)
«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия)
«Ренова» (Северная Македония) — «Хайдук» (Хорватия)
«Дунайска Стреда» (Словакия) — «Яблонец» (Чехия)
«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Милан» (Италия)
«Путь чемпионов»
«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар)
«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия)
«Рига» (Латвия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино)
«Силекс» (Северная Македония) — «Дрита» (Косово)
«Астана» (Казахстан) — «Будучность» (Черногория)
«Арарат-Армения» (Армения) — «Фола» (Люксембург)
«Конна Квэй» (Уэльс) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)
«Интер Клуб» (Андорра) — «Дандолк» (Ирландия)
«КУпС» (Финляндия) — «Слован» (Словакия)
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта)
Добавим, что уже во вторник, 1 сентября, коваливцы узнают своего потенциального соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Именно в этот день пройдет жеребьевка данной стадии, на которой в борьбу вступит еще один украинский клуб — черниговская «Десна».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет с вице-чемпионом Нидерландов «АЗ» из Алкмаара в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.247
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