Сельский «Колос» дебютирует в еврокубках в Греции: итоги жеребьевки Лиги Европы

В понедельник, 31 августа, в штаб-квартире УЕФА, расположенной в швейцарском Ньоне, прошла в онлайн-режиме жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Следом за киевским «Динамо», которое получило в соперники по третьему квалификационному раунду Лиги чемпионов голландский «АЗ», своего оппонента узнал «Колос» из Коваливки. В дебютном поединке на европейской арене сельский клуб из-под Киева сыграет на выезде с греческим «Арисом», занявшим в прошлом сезоне чемпионата страны пятое место. Поединок пройдет 17 сентября на стадионе «Клеантис Викелидис» в Салониках.

Полностью итоги жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги Европы выглядят так:

«Путь представителей лиг»

«Нымме Калью» (Эстония) / «Мура» (Словения) — «Орхус» (Дания)

«Нефтчи» (Азербайджан) — «Галатасарай» (Турция)

«Гетеборг» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания)

ОФИ (Греция) — «Аполлон» (Лимасол, Кипр)

«Бала Таун» (Уэльс) — «Стандард» (Бельгия)

«Ботошани» (Румыния) — «Шкендия» (Северная Македония)

«Арис» (Греция) — «Колос» (Украина)

«Ритеряй» (Литва) — «Слован» (Чехия)

«Борац» (Босния и Герцеговина) — «Риу Аве» (Португалия)

«Кукес» (Албания) — «Вольфсбург» (Германия)

«Осиек» (Хорватия) — «Базель» (Швейцария)

«Буде-Глимт» (Норвегия) — «Жальгирис» (Литва)

«Кайсар» (Казахстан) — АПОЕЛ (Кипр)

«Локомотиви» (Грузия) — «Динамо» (Москва, Россия)

«Колрейн» (Северная Ирландия) — «Мазервелл» (Шотландия)

«Теута» (Албания) — «Гранада» (Испания)

«Викинг» (Норвегия) — «Абердин» (Шотландия)

ЦСКА (Болгария) — БАТЭ (Беларусь)

«Лячи (Албания) — «Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль)

«Вентспилс» (Латвия) — «Русенборг» (Норвегия)

«Серветт» (Швейцария) — «Реймс» (Франция)

«Олимпия» (Словения) — «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Пяст» (Польша) — «Хартберг» (Австрия)

«Хибернианс» (Мальта) — «Фехервар» (Венгрия)

«Хаммарбю» (Швеция) — «Лех» (Польша)

«Маккаби» (Хайфа, Израиль) / «Железничар» (Босния и Герцеговина) — «Кайрат» (Казахстан)

«Б-36» (Фареры) — «ТНС» (Уэльс)

«Бачка-Топола» (Сербия) — «Стяуа» (Румыния)

«Прогрес» (Люксембург) — «Виллем II» (Нидерланды)

«Сфынтул Георге» (Молдова) — «Партизан» (Сербия)

«Локомотив» (Пловдив, Болгария) — «Тоттенхэм» (Англия)

«Гонвед» (Венгрия) — «Мальме» (Швеция)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ренова» (Северная Македония) — «Хайдук» (Хорватия)

«Дунайска Стреда» (Словакия) — «Яблонец» (Чехия)

«Шэмрок Роверс» (Ирландия) — «Милан» (Италия)

«Путь чемпионов»

«Юргорден» (Швеция) — «Европа» (Гибралтар)

«Флора» (Эстония) — «КР Рейкьявик» (Исландия)

«Рига» (Латвия) — «Тре Фиори» (Сан-Марино)

«Силекс» (Северная Македония) — «Дрита» (Косово)

«Астана» (Казахстан) — «Будучность» (Черногория)

«Арарат-Армения» (Армения) — «Фола» (Люксембург)

«Конна Квэй» (Уэльс) — «Динамо» (Тбилиси, Грузия)

«Интер Клуб» (Андорра) — «Дандолк» (Ирландия)

«КУпС» (Финляндия) — «Слован» (Словакия)

«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Флориана» (Мальта)

Добавим, что уже во вторник, 1 сентября, коваливцы узнают своего потенциального соперника по третьему квалификационному раунду Лиги Европы. Именно в этот день пройдет жеребьевка данной стадии, на которой в борьбу вступит еще один украинский клуб — черниговская «Десна».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет с вице-чемпионом Нидерландов «АЗ» из Алкмаара в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

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