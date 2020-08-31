Где и когда смотреть онлайн Украина — Швейцария: расписание трансляций матча Лиги наций

В четверг, 3 сентября, на пустой «Арене Львов» сборная Украины по футболу проведет стартовый матч в сильнейшем дивизионе Лиги наций против команды Швейцарии, добравшейся в прошлом розыгрыше турнира до полуфинала. Всего же в группе у подопечных Андрея Шевченко запланированы шесть игр против команд Швейцарии, Испании и Германии.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ШВЕЙЦАРИЯ

Отметим, что в 18 поединках, сыгранных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного поражения — 16 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 44:9).

Что же касается непосредственно «Арены Львов», где сыграют подопечные Андрея Шевченко и Владимира Петковича, то для нашей команды предстоящая встреча будет 13-й на этом стадионе. Ранее наши не смогли одолеть оппонента только дважды (в товарищеских встречах с Чехией — 0:0 и с Латвией — 1:1). Остальные оппоненты, как и на «Украине», были нашими обыграны, в том числе словаки в поединке без зрителей в сентябре 2018-го (1:0).

В прямом эфире матч Украина — Швейцария покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Перед началом встречи (в 20:45) и после ее завершения эксперты на специализированном канале в студии программы «Главная команда» обсудят события на «Арене Львов». Кроме того, трансляцию из Львова запланировал телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига наций. 1-й тур

3 сентября (четверг)

Латвия — Андорра 19:00 «Футбол 2»

Украина — Швейцария 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч! Футбол 1»

Германия — Испания 21:45 «Футбол 2»

Турция — Венгрия 21:45 «Футбол 3»

4 сентября (пятница)

Литва — Казахстан 19:00 «Футбол 2»

Италия — Босния и Герцеговина 21:45 «Футбол 1»

Нидерланды — Польша 21:45 «Футбол 2»

Румыния — Северная Ирландия 21:45 «Футбол 3»

5 сентября (суббота)

Северная Македония — Армения 16:00 «Футбол 2»

Гибралтар — Сан-Марино 16:00 «Футбол 3»

Исландия — Англия 19:00 «Футбол 2»

Кипр — Черногория 19:00 «Футбол 1»

Эстония — Грузия 19:00 «Футбол 3»

Швеция — Франция 21:45 «Футбол 1»

Португалия — Хорватия 21:45 «Футбол 2»

Дания — Бельгия 21:45 «Футбол 3»

Напомним, что во втором поединке группового турнира Лиги наций в дивизионе А подопечные Андрея Шевченко в воскресенье, 6 сентября, сыграют в Мадриде со сборной Испании.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогнозы на матч Украина — Швейцария.

Фото uaf.ua

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