«Не вижу, что все увлечены футболом»: «Профутбол» прекращает существование после 10 лет в эфире (фото)

Украинский телевизионный эфир лишится спортивной передачи. О том, что программа «Профутбол», показавшая, какой подарок готовил «Шахтер» к 75-летию румына Мирчи Луческу, прекращает свое существование, заявил руководитель спортивных проектов «1+1» Степан Щербачев.

«Когда я с коллегами разрабатывал концепцию, искал идеи и решения, я и подумать не мог, что проект станет культовым. Это работа и достижения большой команды увлеченных футболом людей. Когда мы начали этот проект, мы были романтиками. Мы думали, что если даем площадку для того, чтобы говорить о своем любимом деле, то любой из футболистов и тренеров будет мечтать, чтобы его пригласили и он рассказал о себе и команде.

Но оказалось, что все заняты, нет времени, настроения. Так мы начали работать с экспертами. Я могу часами рассказывать, как звонил футболистам, тренерам и президентам. Как они мне звонят. Но я не вижу, чтобы все были увлечены футболом так, как должны быть на мой взгляд.

«Профутболу» 10 лет. Это много. Время повесить бутсы на гвоздь", — написал функционер на своей странице в Facebook.

Добавим, что программа, неизменным ведущим которой был известный журналист Игорь Цыганык, выходила с 2010 года на телеканале «2+2», а летом 2020-го «перекочевала» на «УНИАН».

Отметим, что по информации программы «ТаТоТаке», выходящей в Youtube, было принято решение о закрытии программы «Профутбол» в ее сегодняшнем виде: с двумя постоянными ведущими и экспертами в студии. Проект достаточно дорогой в производстве и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ. Однако ведущий шоу Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале, а спортивная редакция создаст новый формат обзоров матчей УПЛ с его участием. При этом группа каналов медиахолдинга «1+1» продолжит транслировать матчи «Динамо», «Днепра-1» и «Зари».

Программа выходила в эфир с двумя ведущими и двумя экспертами в студии

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что министр спорта Румынии Ионуц Строе вышел в прямой эфир на телевидении в трусах.

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