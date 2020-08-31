Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в Ньоне

Во вторник, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за состоявшейся накануне жеребьевкой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет брошен жребий раунда плей-офф.

Шесть победителей этого этапа (два клуба — по «Пути представителей лиг», где выступит киевское «Динамо», и четыре команды — по «Пути чемпионов») пробьются в групповой турнир ЛЧ.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки, за которой вы сможете следить в этой новости.

«Гент» или «Рапид» — без вариантов

В связи с тем, что УЕФА по-прежнему разводит в еврокубках украинские и российские клубы, «Динамо» знает своих потенциальных соперников еще до жеребьевки. Поскольку команда Мирчи Луческу в решающем раунде отбора не может пересечься с «Краснодаром», то пара «Динамо» (Киев, Украина) — АЗ (Нидерланды) точно выходит на победителя противостояния «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

В свою очередь, сильнейший в дуэте ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) сразится с «Краснодаром».

В отличие от третьего этапа отбора, где дуэли состоят из одного поединка, в раунде плей-офф соперники сразятся и дома, и в гостях (22-го и 23-го, а также 29 и 20 сентября).

Напомним, что цвета вице-чемпиона Бельгии защищают футболисты сборной Украины Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Причем двое последних — бывшие игроки «Динамо».

Футболисты «Гента» Роман Безус и Роман Яремчук могут сыграть в Лиге чемпионов против своего бывшеего клуба — «Динамо»

«Сеяные» и «несеяные»

Поскольку жеребить предстоит, главным образом, пары команд, то при делении на «сеяных» и «несеяных» в каждой паре «маткой» будет клуб с более высоким клубным коэффициентом.

Напомним, что, кроме «Динамо» и «украинского» «Гента», своих потенциальных соперников при жеребьевке узнают возглавляемый Сергеем Ребровым «Ференцварош» с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в составе, а также чемпион Беларуси «Динамо» (Брест), цвета которого защищают Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.

«Путь представителей лиг»

«Сеяные»

ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия)

«Динамо» (Украина) — АЗ (Нидерданды)

«Несеяные»

«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия)

«Краснодар (Россия)

«Путь чемпионов»

«Сеяные»

«Зальцбург» (Австрия)

«Олимпиакос» (Греция)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)

«Славия» (Чехия)

«Несеяные»

«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Динамо» (Брест, Беларусь)

«Мидтьюлланд» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария)

«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)

«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия)

Шесть вакансий



Участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/2021 уже гарантировали себе 26 клубов, представляющие 11 чемпионатов. В том числе — чемпион Украины «Шахтер», который при жеребьевке 1 октября попадет во вторую «корзину» и точно избежит встреч с «Барселоной», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и дортмундской «Боруссией» (а еще с «Бенфикой», если лиссабонцы выйдут в основной турнир, или «Аяксом», если португальцы оступятся в квалификации).

Еще шесть счастливчиков пробьются в основной раунд через квалификацию: два клуба — по пути «Представителей лиг» и четыре — по «Пути чемпионов».

Первые матчи в группах состоятся 20 и 21 октября.

Пока же путевки в ЛЧ себе уже обеспечили:

Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;

Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;

Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;

Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);

Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;

Россия — «Зенит», «Локомотив»;

Португалия — «Порту»;

Бельгия — «Брюгге»;

Украина — «Шахтер»

Турция — «Истанбул Башакшехир»;

Нидерланды — «Аякс».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» узнал соперника в квалификации Лиги Европы.

Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Гент»

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