Жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов: онлайн-трансляция церемонии в Ньоне
Во вторник, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне вслед за состоявшейся накануне жеребьевкой третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов будет брошен жребий раунда плей-офф.
Шесть победителей этого этапа (два клуба — по «Пути представителей лиг», где выступит киевское «Динамо», и четыре команды — по «Пути чемпионов») пробьются в групповой турнир ЛЧ.
«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки, за которой вы сможете следить в этой новости.
«Гент» или «Рапид» — без вариантов
В связи с тем, что УЕФА по-прежнему разводит в еврокубках украинские и российские клубы, «Динамо» знает своих потенциальных соперников еще до жеребьевки. Поскольку команда Мирчи Луческу в решающем раунде отбора не может пересечься с «Краснодаром», то пара «Динамо» (Киев, Украина) — АЗ (Нидерланды) точно выходит на победителя противостояния «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).
В свою очередь, сильнейший в дуэте ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия) сразится с «Краснодаром».
В отличие от третьего этапа отбора, где дуэли состоят из одного поединка, в раунде плей-офф соперники сразятся и дома, и в гостях (22-го и 23-го, а также 29 и 20 сентября).
Напомним, что цвета вице-чемпиона Бельгии защищают футболисты сборной Украины Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. Причем двое последних — бывшие игроки «Динамо».
Футболисты «Гента» Роман Безус и Роман Яремчук могут сыграть в Лиге чемпионов против своего бывшеего клуба — «Динамо»
«Сеяные» и «несеяные»
Поскольку жеребить предстоит, главным образом, пары команд, то при делении на «сеяных» и «несеяных» в каждой паре «маткой» будет клуб с более высоким клубным коэффициентом.
Напомним, что, кроме «Динамо» и «украинского» «Гента», своих потенциальных соперников при жеребьевке узнают возглавляемый Сергеем Ребровым «Ференцварош» с Игорем Харатиным и Александром Зубковым в составе, а также чемпион Беларуси «Динамо» (Брест), цвета которого защищают Евгений Хачериди, Александр Нойок и Артем Милевский.
«Путь представителей лиг»
«Сеяные»
ПАОК (Греция) — «Бенфика» (Португалия)
«Динамо» (Украина) — АЗ (Нидерданды)
«Несеяные»
«Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия)
«Краснодар (Россия)
«Путь чемпионов»
«Сеяные»
«Зальцбург» (Австрия)
«Олимпиакос» (Греция)
«Ференцварош» (Венгрия) — «Динамо» (Загреб, Хорватия)
«Славия» (Чехия)
«Несеяные»
«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) — «Динамо» (Брест, Беларусь)
«Мидтьюлланд» (Дания) — «Янг Бойз» (Швейцария)
«Омония» (Кипр) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия)
Шесть вакансий
Участие в групповом турнире Лиги чемпионов-2020/2021 уже гарантировали себе 26 клубов, представляющие 11 чемпионатов. В том числе — чемпион Украины «Шахтер», который при жеребьевке 1 октября попадет во вторую «корзину» и точно избежит встреч с «Барселоной», «Атлетико», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и дортмундской «Боруссией» (а еще с «Бенфикой», если лиссабонцы выйдут в основной турнир, или «Аяксом», если португальцы оступятся в квалификации).
Еще шесть счастливчиков пробьются в основной раунд через квалификацию: два клуба — по пути «Представителей лиг» и четыре — по «Пути чемпионов».
Первые матчи в группах состоятся 20 и 21 октября.
Пока же путевки в ЛЧ себе уже обеспечили:
Испания — «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Севилья»;
Англия — «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси»;
Италия — «Ювентус», «Интер», «Аталанта», «Лацио»;
Германия — победитель Лиги чемпионов-2019/2020 «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Лейпциг», «Боруссия» (Менхенгладбах);
Франция — «Пари Сен-Жермен», «Марсель», «Ренн»;
Россия — «Зенит», «Локомотив»;
Португалия — «Порту»;
Бельгия — «Брюгге»;
Украина — «Шахтер»
Турция — «Истанбул Башакшехир»;
Нидерланды — «Аякс».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» узнал соперника в квалификации Лиги Европы.
Фото uefa.com, ФК «Динамо», ФК «Гент»45
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