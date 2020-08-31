Умерла первая украинская чемпионка Олимпийских игр (фото, видео)

На 96-м году умерла знаменитая украинская гимнастка Нина Бочарова. Экс-спортсменка, последнее время проживавшая в Италии, совсем немного не дожила до своего дня рождения, который она отпраздновала бы 24 сентября.

В 1948 году легендарная гимнастка окончила Киевский институт физической культуры. Уже в следующем году Бочарова стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1952-м на XV Летних Олимпийских играх в Хельсинки произвела настоящий фурор. Украинка завоевала четыре медали, две из которых, на бревне и в командном первенстве, оказались высшей пробы (еще два «серебра» были добыты в многоборье и групповых упражнениях с предметом).

Также уроженка села Супруновка, что в Полтавской области, придумала упражнение, которое до нее никто в мире не исполнял, — поперечный шпагат на брусьях.

Отметим, что после завершения карьеры Нина Антоновна работала тренером в спортивных обществах «Строитель» (Москва), «Авангард» (Киев) и «Спартак» (Киев). С 1979 года находилась на пенсии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в США умер самый пожилой хоккеист мира Марк Сертич, выходивший на лед в 99 лет.

Фото в заголовке — LB.ua

652

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter