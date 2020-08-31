Жеребьевка квалификации Лиги Европы: онлайн-трансляция из штаб-квартиры УЕФА

Во вторник, 1 сентября, в Ньоне (Швейцария), где расположена штаб-квартира УЕФА, пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

К 94 клубам, которые накануне узнали своих соперников по второму отборочному раунду (среди них — и абсолютный дебютант еврокубков «Колос» из Коваливки, который отправится в Грецию), добавятся еще 24 клуба, в том числе и четвертая команда чемпионата Украины — черниговская «Десна».

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки, за которой вы сможете следить в этой новости.

Украинские команды — вне посева

Обе украинские команды — и «Десна», и «Колос» (в случае успешного преодоления предыдущего раунда) — в третьем квалификационном этапе Лиги Европы окажутся в числе несеяных. Черниговцы и коваливцы дебютируют в еврокубках, поэтому их клубный коэффициент «держится» лишь на национальном (7,220). И если во втором отборочном раунде «Колосу» этого хватило, чтобы оказаться среди сеяных и избежать встречи, к примеру, с лондонским «Тоттенхэмом», то для третьего этапа этого уже мало.

УЕФА очертил круг возможных соперников для наших команд. Так, соперником «Десны» может стать один из победителей пар второго квалификационного раунда «Вентспилс» (Латвия) / «Русенборг» (Норвегия), «Кукес» (Албания) / «Вольфсбург» (Германия) или «Сфынтул Георге» (Молдова) / «Партизан» (Сербия), а «Колос» в случае преодоления барьера второго отборорочного этапа в лице греческого «Ариса» может получить в соперники «Риеку» (Хорватия), победителя пары «Теута» (Албания) / «Гранада» (Испания) или «Серветт» (Швейцария) / «Реймс» (Франция).

Судьбу путевки в раунд плей-офф решит один матч

Как и на ранних стадиях, судьбу путевки в раунд плей-офф будут определять в одноматчевом противостоянии. Все поединки (в общей сложности по итогам жеребьевки будут сформированы 35 пар) пройдут 24 сентября.

Известны 17 из 48 участников Лиги Европы

Участие в групповом турнире Лиги Европы-2020/2021 себе гарантировали уже 17 клубов, представляющие 12 чемпионатов. В их числе — и бронзовый призер чемпионата Украины луганская «Заря».

Первые матчи в группах состоятся 22 октября.

Пока же путевки в ЛЕ себе уже обеспечили:

Испания — «Вильярреал», «Реал Сосьедад»;

Англия — «Арсенал», «Лестер»;

Италия — «Наполи», «Рома»;

Германия — «Байер», «Хоффенхайм»;

Франция — «Лилль», «Ницца»;

Россия — ЦСКА;

Португалия — «Брага»;

Бельгия — «Антверпен»;

Украина — «Заря»;

Турция — «Сивасспор»;

Нидерланды — «Фейеноорд»;

Австрия — «Вольфсберг».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет с голландским «АЗ» в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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