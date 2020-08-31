Массовые протесты, которые охватили Беларусь после оглашения результатов президентских выборов, затронули и местных спортсменов.

В частности, во время акций в столице страны Минске были задержаны Сергей Козека (на фото) и Павел Рассолько — футболисты «Крумкачей», выступающих в первой отечественной лиге. Игрокам предъявляют обвинение в нанесении повреждений милицейской машине, хотя на опубликованном видео видно, что спортсмены находятся в стороне от стычек со стражами правопорядка.

Обоих футболистов доставили в Ленинское РУВД, откуда одного из них, а именно Сергея Козеку, в наручниках увезли на машине скорой помощи. Как сообщил на следующее утро директор «Крумкачей» Олег Давидович, у игрока повреждены почки и сломан третий позвонок.

На несчастье, случившееся с Козекой, откликнулся бывший одноклубник Андрея Шевченко по «Милану» экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов, который постоянно проживает в Италии (кроме «Милана», белорус в 2000-х также выступал на Апеннинском полуострове за «Авеллино», «Сампдорию», «Парму», «Пизу» и «Бари») и занимается агентской деятельностью.

«Сережа, от себя скажу, ты заиграешь в разы лучше прежнего. Я тебя жду! Просьба к врачам команды связаться и предоставить мне полную картину состояния здоровья атлета», — написал Кутузов на своей странице в Instagram.

Отметим, что Козека в нынешнем сезоне первой лиги Беларуси провел за «Крумкачы» 11 матчей, забил два мяча.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболиста сборной Беларуси Антона Сароку арестовали на семь суток в ходе массовых протестов.

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