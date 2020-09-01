18-летняя Костюк разгромила опытную россиянку на старте US Open (видео)

В Нью-Йорке стартовал 140-й в истории Открытый чемпионат США — US Open, являющийся одним из четырех календарных турниров серии «Большого шлема» с общим призовым фондом 53,4 млн долларов.

Если у мужчин в основной сетке не стартовало ни одного украинца, то у женщин было заявлено сразу семь наших соотечественниц. Отметим, что первая ракетка Украины одесситка Элина Свитолина, выигравшая престижный выставочный турнира в Берлине, отказалась участвовать на US Open из соображений безопасности.

Уверенно начала свое выступление на кортах Нью-Йорка 18-летняя Марта Костюк (137-я позиция в рейтинге WTA). Юная киевлянка, в январе 2017-го выигравшая юниорский Открытый чемпионат Австралии, встречалась с опытной россиянкой Дарьей Касаткиной (70-я), которая за свою карьеру триумфовала на девяти турнирах и два года назад входила в топ-10 списка лучших теннисисток мира, разгромив соперницу в двух сетах — 6:1, 6:2.

Катерина Козлова (99-я) также в двух сетах оказалась сильнее 18-летней американки Уитни Осигве (143-я) — 6:3, 7:5. Украинка шестой год подряд играет в основной сетке US Open и второй раз в карьере (первый — в 2017-м) преодолевает первый круг турнира.

Катерина Бондаренко (349-я) отпраздновала первую с 2016 года победу в матче US Open. В стартовом поединке 34-летняя киевлянка, проиграв первый сет, все же оказалась сильнее американки Александры Киик (162-я) — 3:6, 6:3, 6:1.

Наконец, вторая ракетка Украины Даяна Ястремская (25-я) в тяжелом матче с двумя тай-брейками, который продлился почти два с половиной часа, оказалась сильнее австралийки Астры Шармы (126-я) — 6:3, 6:7 (4), 7:6 (2).

К сожалению, после первого круга пришлось зачехлить ракетку украинкам Ангелине Калининой (145-я), потерпевшей поражение от третьей ракетки мира чешки Каролины Плишковой — 4:6, 0:6, а Катарина Завацкая (108-я) ничего не смогла противопоставить Елене Рыбакиной из Казахстана (17-я) — 3:6, 0:6. Не смогла выйти на корт против американки Мэдисон Бренгл (84-я) и снялась с турнира Леся Цуренко (132-я) — неделю назад киевлянка также не смогла завершить выступление на турнире в Праге из-за проблем с ребрами.

Видеообзор матча Плишкова — Калинина

За выход во второй круг каждая из наших соотечественниц заработала по 100 тысяч долларов (неудачники стартового раунда пополнили свои банковские счета на 61 тысячу в американской валюте). Следующей соперницей Костюк станет Анастасия Севастова из Латвии (45-я), Бондаренко встретится с хорваткой Петрой Мартич (15-я), Козлова сразится с чешкой Петрой Квитовой (12-я), и, наконец, Ястремская померяется силами с несостоявшейся соперницей Цуренко американкой Мэдисон Бренгл (84-я).

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Фото Jimmie 48

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