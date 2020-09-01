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Спорт

Матч «Динамо» – АЗ могут перенести из Киева: в чем причина

9:48 1 сентября 2020
Динамо Киев

Европейский футбольный союз (УЕФА) всерьез рассматривает возможность переноса поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между киевским «Динамо» и голландским АЗ на нейтральное поле.

Как сообщает программа «Футбол NEWS», футбольные функционеры всерьез обеспокоены большим количеством заболевших COVID-19 в столице Украины. На протяжении недели в Киеве каждый день фиксировалось не менее 200 новых случаев заражения коронавирусом, и этот факт вынуждает УЕФА рассмотреть возможность переноса матча на нейтральную территорию.

Пока что неизвестно, куда чиновники собираются переносить матч в случае, если ситуация в столице Украины не улучшится, — в другой город либо же вообще за пределы страны. Решение будет принято в ближайшее время.

Отметим, что за историю выступлений в еврокубках «Динамо» неоднократно проводило домашние матчи в других городах. Во времена Советского Союза киевляне принимали своих соперников на стадионах в Тбилиси, Одессе, Симферополе и Харькове, а в феврале 2014-го, когда в Киеве проходила Революция Достоинства, поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Валенсии» прошел на Кипре.

В 2014-м динамовцы играли домашний матч против "Валенсии" на Кипре

Напомним, что матч «Динамо» — АЗ пройдет 15 или 16 сентября. Его победитель выйдет в раунд плей-офф квалификации, где сойдется в двухматчевой дуэли с сильнейшим в паре «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Вена, Австрия).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мирча Луческу в качестве тренера «Динамо» выиграл первую дуэль у «Шахтера», завоевав Суперкубок Украины.

Фото ФК «Динамо»

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