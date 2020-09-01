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Спорт

Непобедимый украинский боксер ушел под крыло промоутера Усика (фото)

11:23 1 сентября 2020
Дмитрий Митрофанов

30-летний украинский боксер Дмитрий Митрофанов, выступающий во второй средней весовой категории, стал клиентом промоутерской компании K2 East Promotions. О подписании контракта с непобедимым спортсменом сообщил генеральный директор организации Александр Красюк.

«Дмитрий Митрофанов, добро пожаловать в команду! Теперь официально», — написал промоутер экс-абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика на своей странице в Instagram.

Отметим, что Митрофанов, во время учебы в первом классе оставшийся полным сиротой, в любителях стал бронзовым призером чемпионата Европы в 2011-м и чемпионом Универсиады в 2013-м. Начав профессиональную карьеру в октябре 2017-го, с тех пор провел 10 поединков, в которых одержал 9 побед (5 из них — нокаутом), еще в одном, с голландцем Джино Кантерсом, была зафиксирована ничья. В последнем бою, прошедшем в рамках шоу Big Boxing Night, которое организовала компания Александра Усика Usyk 17 Promotion, Дмитрий победил единогласным решением судей чеха Анатолия Хунаняна.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Виталий и Владимир Кличко вошли в топ-10 лучших нокаутеров-супертяжеловесов.

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