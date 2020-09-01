Вице-чемпион Бельгии или Австрии: «Динамо» узнало возможного соперника в Лиге чемпионов

Во вторник, 1 сентября, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов. Киевское «Динамо», которое, как известно, на третьем этапе отбора сыграет с голландским АЗ (15 сентября в 20:00 на «Олимпийском»), в случае успеха оспорит путевку в групповой турнир в поединках с победителем пары «Гент» (Бельгия) — «Рапид» (Австрия).

Напомним, что цвета вице-чемпиона Бельгии защищают Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук, находящиеся сейчас в тренировочном лагере сборной Украины.

В отличие от третьего этапа отбора, где дуэли состоят из одного поединка, в раунде плей-офф соперники сразятся и дома, и в гостях. «Динамо» первую встречу проведет на выезде (22 или 23 сентября), вторую — на своем поле (29 или 30 сентября).

Добавим, что возглавляемый Сергеем Ребровым венгерский «Ференцварош», если пройдет загребское «Динамо», встретится с победителем пары «Карабах» (Азербайджан) — «Мольде» (Норвегия). А вот чемпион Беларуси «Динамо» из Бреста с Евгением Хачериди, Александром Нойоком и Артемом Милевским в заявке может сыграть в последнем раунде квалификации с сильнейшим в противостоянии с австрийским «Зальбкргом». Правда, если только пройдет перед этим израильский «Маккаби» из Тель-Авива.

Напомним, что еще один представитель Украины в Лиге чемпионов — «Шахтер» стартует сразу в групповом турнире. Жеребьевка — 1 октября, первый матч — 20 или 21 октября.

Кстати, во вторник, 1 сентября, своих соперников в третьем раунде квалификации Лиги Европы узнают «Колос» и «Десна». «ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию жеребьевки (начало — в 14:00).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» узнал соперника во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Фото ФК «Динамо»

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