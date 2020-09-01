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Спорт

«Мой супергерой»: Свитолина поздравила бойфренда с днем рождения в стиле Симпсонов (фото)

18:41 1 сентября 2020
Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Лучшая теннисистка Украины 25-летняя одесситка Элина Свитолина тепло поздравила своего французского бойфренда Гаэля Монфиса с днем рождения.

Наша соотечественница опубликовала пост на своей странице в Instagram, прикрепив фото и видео со своим возлюбленным (в том числе и с визита в Киев), а заглавным снимком поставила картинку, на которой Элина и Гаэль изображены в роли персонажей легендарного мультипликационного сериала «Симпсоны».

«С днем рождения, мой супергерой. Каждый день новое приключение. Спасибо, что делишься своей любовью, огромной страстью и бесконечной энергией КАЖДЫЙ ДЕНЬ. Через все трудности, взлеты и падения — не хотела бы быть здесь ни с кем, кроме тебя», — написала украинка в день 34-летия бойфренда.

Отметим, что и Элина (5-я строчка в мировом женском рейтинге), и Гаэль (9-й в списке лучших теннисистов мира) пропускают стартовавший 140-й по счету US Open, отказавшись ехать в Нью-Йорк из-за всемирной пандемии коронавируса.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Серена Уильямс заявила о проблеме с легкими, из-за чего во время карантина теннисистка стала фактически затворницей.

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