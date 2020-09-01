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Спорт

Год без футбола: Месси радикально настроен ради ухода из «Барселоны»

17:07 1 сентября 2020
Лионель Месси

Желание аргентинца Лионеля Месси покинуть Каталонию после 20 лет пребывания в системе «Барселоны» может дорого обойтись шестикратному обладателю «Золотого мяча».

«Манчестер Сити», считающийся главным претендентом на Лео, может «свернуть» переговоры в том случае, если английскому клубу придется платить за переход Месси. По информации Mundo Deportivo, руководство «горожан» проанализировало возможные финансовые затраты ради прихода в команду аргентинца, и пришло к выводу, что одна только зарплата Лионеля станет серьезной нагрузкой на клубный бюджет. А после того, как у «Манчестер Сити» возникли проблемы с финансовым фэйр-плей, из-за чего клубу грозило исключение из еврокубков и запрет на трансферы, у «горожан» с этим шутить больше не хотят.

Впрочем, сам футболист, судя по всему, принял для себя решение и дороги назад не видит. Как сообщает ESPN, в случае, если «Барселона» не отпустит его, Лионель готов остаться без футбола (и это в 33-летнем возрасте!) и зарплаты до окончания контракта с «блау-гранас», то есть до лета 2021-го, после чего в статусе свободного агента подписывать контракт с каким угодно клубом.

Напомним, что Месси отказался присоединиться к «Барселоне» на предсезонный сбор, а каталонские болельщики уже успели смириться с уходом многолетнего лидера команды.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в случае ухода из «Барселоны» Месси придется оставить в Каталонии семимиллионный особняк и автопарк на 3 млн.

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