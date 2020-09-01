«Десна» и «Колос» узнали потенциальных соперников в квалификации Лиги Европы

Во вторник, 1 сентября, в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

На этой стадии к коваливскому «Колосу», который начнет свое выступление в турнире со второго отборочного этапа, присоединится четвертая команда по итогам прошлого сезона чемпионата Украины — черниговская «Десна».

По итогам прошедшей жеребьевки, «Десна» проведет свой дебютный матч в еврокубках против победителя пары «Кукес» (Албания) / «Вольфсбург» (Германия). «Колос» же в случае успешного преодоления барьера второго квалификационного раунда в лице греческого «Ариса» сразится с хорватской «Риекой».

Победители третьего квалификационного раунда определятся по итогам одноматчевого противостояния. Оба наших клуба — и «Десна», и «Колос» — проведут их на выезде. Добавим, что все поединки данной стадии пройдут 24 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» сыграет в раунде плей-офф Лиги чемпионов с вице-чемпионом Бельгии или Австрии.

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