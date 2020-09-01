В ФК «Прикарпатье» вспышка коронавируса: спортивный директор месяц лежал в реанимации

Главный тренер ФК «Прикарпатья» Владимир Ковалюк, выступающего в первой украинской лиге, рассказал о серьезной эпидемиологической ситуации, сложившейся в команде. Ранее футзальный клуб «Ураган» из Ивано-Франковска изолировался в полном составе после того, как положительный тест сдали 12 сотрудников клуба.

По словам наставника, за последнее время коронавирусом переболели едва ли не все футболисты и сотрудники клуба, причем некоторые переносили болезнь в тяжелой форме.

«И как здесь играть в футбол? Надеюсь, что старшие футболисты приведут себя в порядок после болезни. Она бьет по-разному — кого-то сильнее, кого-то легче. Спортивный директор Николай Татарин более месяца пролежал в больнице, был на вентиляции легких, можно говорить, что он выжил. Также команда планирует пойти на 14-дневную самоизоляцию.

У нескольких футболистов есть подозрение на COVID-19. Также болеют врач и массажист клуба. В таком случае невозможно подготовиться к матчам. Тем более поехать в Горишни Плавни и качественно сыграть. Поэтому мы будем просить ПФЛ о переносе.

Хочу защитить своих футболистов, которые не делают ничего плохого. Они делают свою работу. У нас нет уровня Месси или Роналдо — у нас простые ребята, которые пришли из школы. Нам нужна команда не на один год, поэтому ее надо обновлять", — приводит слова специалиста официальный сайт клуба.

Отметим, что старт нового сезона первой лиги запланирован на ближайший уик-энд. В первом туре (базовая дата — 5 сентября) «Прикарпатье» должно было на выезде сыграть с «Горняк-Спортом» в Горишних Плавнях, а через неделю принимать у себя дома столичную «Оболонь». А из розыгрыша Кубка Украины ивано-франковцы уже вылетели, проиграв в серии пенальти представителю второй лиги хмельницкому «Подолью».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что после совместного отдыха в Греции коронавирусом заразились четыре футболиста «Челси».

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter