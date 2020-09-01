Команда Шевченко посвятила новичков в «сборники» и улетела на матч со Швейцарией (фото, видео)

Во вторник, 1 сентября, завершился мини-сбор для сборной Украины, который национальная команда проводила в Харькове. «Желто-синие» взяли курс на Львов, где уже через два дня, 3 сентября, сыграют первый матч в рамках элитного дивизиона Лиги наций против Швейцарии.

Накануне в расположение сборной приехала последняя группа футболистов — Яремчук, Безус, Пластун и Соболь, игравшие на выходных в матчах чемпионата Бельгии, и Ярмоленко, отличившийся забитым мячом в контрольном поединке за «Вест Хэм».

А вечером прошло традиционное посвящение в «сборники» для шестерых футболистов и новых членов штаба национальной команды. Концерт понравился всем, а Андрей Шевченко и сам присоединился к исполнению итальянского хита Bella Ciao в дуэте с тренером по физподготовке Андреа Аззалином.

К слову, один из «посвятившихся», защитник «Динамо» Александр Сирота, в день вылета во Львов покинул расположение команды. Тренерский штаб посчитал, что из-за высокой конкуренции среди центральных защитников в расположении «желто-синих» 20-летнему игроку лучше будет присоединиться к молодежной сборной, которой предстоит два отборочных матча к Евро-2021 (U21) против Дании и Финляндии.

Напомним, что поединок Украина — Швейцария пройдет в четверг, 3 сентября, на «Арена Львов», начало — в 21:45. А уже в воскресенье, 6 сентября, «желто-синих» ожидает противостояние со сборной Испании в Мадриде (начало — также в 21:45).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что команда Шевченко недосчиталась Буяльского и Зубкова.

Фото — УАФ

98

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter