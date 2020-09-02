Украина — Швейцария: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В четверг, 3 сентября, сборная Украины по футболу проведет без зрителей на «Арене Львов» дебютный матч в элитном дивизионе Лиги наций против команды Швейцарии (в 21:45). Букмекеры уже дали прогнозы поединок во Львове.

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию матча между подопечными Андрея Шевченко и Владимира Петковича, за которой вы сможете следить в этой новости.

Судьи из Швеции

Работать на поединке во Львове УЕФА доверил судейской бригаде из Швеции во главе с 35-летним рефери ФИФА Андреасом Экбергом, которому будут помогать Мехмет Кулум и Стефан Халльберг (четвертый судья — Каспар Сьеберг).

В прежние годы служитель Фемиды из Скандинавии дважды пересекался с нашими командами. В 2014 году он судил встречу молодежных сборных Хорватии и Украины (1:1), а в 2017-м — поединок квалификации Лиги чемпионов «Динамо» — «Янг Бойз» (3:1).

Шведский рефери Андреас Экберг

Команда Шевченко прилетела во Львов

Во вторник, 1 сентября, сборная Украины совершила перелет из Харькова, где проводила тренировочный сбор, во Львов и расположилась в «Гранд Отеле». В составе команды Андрея Шевченко — 28 футболистов.

Из-за травм вне расположения национальной команды оказались динамовцы Виталий Миколенко, Денис Попов, Никита Бурда, Артем Шабанов, Виталий Буяльский и Владимир Шепелев, Александр Зубков из «Ференцвароша», а также защитник «Динамо» Александр Сирота, перебравшийся в лагерь молодежной сборной Украины, которой предстоят отборочные матчи чемпионата Европы с Данией (4 сентября в Ольборге) и Финляндией (8 сентября в Хельсинки).

Полностью состав сборной Украины выглядит так:

вратари — Андрей Пятов («Шахтер»), Андрей Лунин («Реал», Испания), Георгий Бущан («Динамо»);

защитники — Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат, Валерий Бондарь (все — «Шахтер»), Александр Караваев, Александр Тымчик (оба — «Динамо»), Игорь Пластун («Гент», Бельгия), Эдуард Соболь («Брюгге», Бельгия), Богдан Михайличенко («Андерлехт», «Бельгия);

полузащитники — Андрей Ярмоленко («Вест Хэм», Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос, Виктор Коваленко (все — «Шахтер»), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко (все — «Динамо»), Руслан Малиновский («Аталанта», Италия), Александр Зинченко («Манчестер Сити», Англия), Евгений Макаренко («Кортрейк», Бельгия), Игорь Харатин («Ференцварош», Венгрия), Роман Безус («Гент», Бельгия);

нападающие — Роман Яремчук («Гент», Бельгия), Жуниор Мораес («Шахтер»), Владислав Супряга («Динамо»).

Выбор Петковича

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович вызвал для подготовки к ближайшим матчам в Лиге наций с Украиной (3 сентября) и Германией (6 сентября) 23 футболиста:

вратари — Ян Зоммер («Боруссия» М., Германия), Ивон Мвого («Лейпциг», Германия), Йонас Омлин («Монпелье», Франция);

защитники — Мануэль Аканджи («Боруссия» Д., Германия), Лорис Бенито («Бордо», Франция), Нико Эльведи («Боруссия» М., Германия), Михаэль Ланг («Вердер», Германия), Бечир Омерагич («Цюрих»), Кевин Мбабу («Вольфсбург», Германия), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Сильван Видмер («Базель»);

полузащитники — Гранит Джака («Арсенал», Англия), Мишель Эбишер, Кристиан Фасснахт (оба — «Янг Бойз»), Марио Гавранович («Динамо» З., Хорватия), Симон Зом («Цюрих»), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба — «Айнтрахт», Германия), Ренато Штеффен («Вольфсбург», Германия), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия);

нападающие — Харис Сеферович («Бенфика», Португалия), Альбиан Аети («Вест Хэм», Англия), Эмболо Брель («Боруссия» М., Германия).

Отметим, что в составе швейцарской команды отсутствует целый ряд исполнителей. В частности, еще не набрал форму победитель Лиги чемпионов в составе «Ливерпуля» — 28-летний полузащитник Джердан Шакири. Травмированы Денис Закария («Боруссия» М.), экс-динамовец Адмир Мехмеди («Вольфсюург»), Седрик Иттен («Санкт-Галлен») и Ремо Фройлер («Аталанта»). Фабиану Шеру («Ньюкасл») несколько недель назад сделали операцию на плече, а Фернандес («Майнц») находится на самоизоляции.

Зато есть два новичка из «Цюриха» — 18-летний центральный защитник Бекир Омерагич и 19-летний полузащитник Симон Зом.

Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович

История противостояния

В прежние годы украинская и швейцарская сборная пересекались друг с другом лишь дважды. Первый раз — в историческом для «желто-синих» поединке 1/8 финала ЧМ-2006. Основное и дополнительное время встречи в Кельне завершилось вничью — 0:0, а в серии пенальти, в которой блистал нынешний тренер «желто-синих» Александр Шовковский, подопечные Олега Блохина оказались сильнее (3:0), пробившись в восьмерку сильнейших команд мира.

Еще раз соперники сыграли в 2010 году в Женеве, когда товарищеский матч Швейцария — Украина завершился вничью — 2:2 (Ярмоленко, Коноплянка).

День в истории

Сборная Украины из 265 встреч, проведенных за 28 лет существования, лишь два матча сыграла 3 сентября. В 2005 году подопечные Олега Блохина в Тбилиси разошлись с миром с Грузией — 1:1 (Ротань) и впервые в своей истории завоевали путевку в финальный турнир чемпионата мира. А в 2014-м «желто-синие» в этот день обыграли в товарищеском поединке в Киеве команду Молдовы — 1:0 (Безус).

Фартовый Львов

В 18 матчах, проведенных в прежние годы на двух стадионах Львова («Украина» и «Арена Львов»), украинская сборная не потерпела ни одного (!) поражения — 16 побед и две ничьи (разница забитых и пропущенных мячей — 44:9).

Что же касается непосредственно «Арены Львов», где сыграют подопечные Андрея Шевченко и Владимира Петковича, то для нашей команды предстоящая встреча будет 13-й на этом стадионе. Ранее наши не смогли одолеть оппонента только дважды (в товарищеских встречах с Чехией — 0:0 и с Латвией — 1:1). Остальные соперники, как и на «Украине», были «желто-синими» обыграны, в том числе словаки в поединке без зрителей в сентябре 2018-го (1:0).

Позиции в рейтинге ФИФА

Сборная Швейцарии в рейтинге ФИФА находится выше «желто-синих». Подопечные Владимира Петковича — на 12-й позиции, команда Андрея Шевченко — на 24-й.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире поединок Украина — Швейцария.

Фото uaf.ua, Александра ГЛИВИНСКОГО, uefa.com

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