Свитолину назвали россиянкой: Элина заставила извиниться (фото)

Сильнейшая теннисистка Украины Элина Свистолина, трогательно поздравившая с днем рождения своего парня Гаэля Монфиса, заставила организаторов турнира WTA в Страсбурге (Франция) принести ей свои извинения.

Официальный Twitter состязаний с призовым фондом 202 тысячи долларов опубликовал накануне твит, в котором указал среди участников Каролину Плишкову, Софию Кенин и Элину Свитолину.

При этом рядом с фамилией американки Кенин был флаг Либерии, а у Свитолиной — флаг России. Ошибку заметила сама украинская теннисистка, которая отправила аккаунту турнира эмодзи с правильным флагом. Позже твит с ошибкой был удален, а пятой ракетке мира принесли извинения, опубликовав новый твит.

Отметим, что состязания в Страсбурге из-за пандемии коронавируса были перенесены с мая и состоятся 20−26 сентября.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинка Марта Костюк разгромила на US Open теннисистку из России Дарью Касаткину.

Фото Twitter Ukrainian Tennis

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