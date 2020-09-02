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Спорт

Знаменитая теннисистка больна раком (фото, видео)

11:39 2 сентября 2020
Карла Суарес-Наварро

Знаменитая испанская теннисистка, победительница пяти турниров WTA Карла Суарес-Наварро, которой 3 сентября исполнится 32 года, призналась, что у нее диагностировали онкологическое заболевание — лимфому Ходжкина. Спортсменке понадобится шесть месяцев химиотерапии. Как известно, с раком борется бівший тренер «Реала» и сборной Бразилии Вандерлей Лушембурго.

«Мне предстоит сражение с суровой реальностью. Принимаю этот вызов и попытаюсь справиться при помощи врачей. Всегда с позитивом смотрю на любые невзгоды.

На протяжении карьеры я всегда была терпелива и уверена в себе. Попробую вновь проявить эти качества, пусть передо мной и не самый простой соперник", — написала Карла Суарес-Наварро на своей странице в Twitter.

Комментарии пестрят словами поддержки экс-шестой ракетки мира. В частности, скорейшего выздоровления уроженке Лас-Пальмаса пожелали футбольный клуб «Барселона» и многие коллеги-теннисисты.

ФК «Барселона»: «Много мужества и сил тебе, Карла!».

Симона Халеп, румынская теннисистка, вторая ракетка мира: «Карла, я была шокирована и опечалена, когда прочитала эту новость. Я думаю о тебе и знаю, что такой сильный и особенный человек, как ты, может пройти через это. Целую».

Хуан-Мартин дель Потро, аргентинский теннисист: «Много сил тебе, Карла. Крепко обнимаю».

Отметим, что Карла Суарес-Наварро (ее отец — бывший профессиональный гандболист, а мать — спортивная гимнастка), занимающая в рейтинге WTA 71-е место, в конце сезона-2020 собиралась завершить карьеру. Ранее теннисистка показала миру свою девушку Марту.

Марта и Карла

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, экс-футболист «Ливерпуля» Доминик Маттео победил рак.

Фото Twitter Carla Suárez Navarro, Instagram

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