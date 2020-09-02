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Спорт

Футболист «Динамо» закрутил роман с красавицей-чемпионкой Билодид (фото)

13:01 2 сентября 2020
Дарья Билодид

Футболист «Динамо» и сборной Украины Денис Попов, ставший в прошлом году чемпионом мира U20, встречается со знаменитой дзюдоисткой, красавицей Дарьей Билодид.

На прошлой неделе пара посетила презентацию документального фильма о самой юной в истории двукратной чемпионке мира по дзюдо «Анаконда». На одном из снимков, опубликованных jetsetter.ua, видно, как 21-летний Денис и 19-летняя Дарья во время просмотра картины нежно держатся за руки.

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Отметим, что Билодид ранее встречалась с итальянским дзюдоистом, олимпийским чемпионом Фабио Базиле. Они разошлись весной 2019 года. А Попов жил с подругой Анастасией, их пара распалась весной 2020-го.

В прошлом году Денис Попов в составе сборной Украины стал чемпионом мира U20

Напомним, что недавно футболист сборной Украины Александр Зинченко женился на телеведущей Владе Седан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дарью Билодид признали лучшей спортсменкой Украины 2019 года.

Фото jetsetter.ua, Instagram

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