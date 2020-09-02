Обыграл полкоманды: во Франции забит гол-шедевр (видео)
Потрясающий гол был забит в матче пятого французского дивизиона между резервистами «Парижа» и «Расингом». Впечатляющим индивидуальным мастерством отметился форвард хозяев поля Билал Камара (на фото), забивший гол-красавец. Ранее шикарный мяч в дебютном поединке за «Андерлехт» забил защитник сборной Украины Богдан Михайличенко.
Получив мяч на правом фланге, нападающий легко ушел от нескольких игроков соперника, а затем на дриблинге вошел в штрафную и нанес точный удар.
@racing_cff #TeamPFC pic.twitter.com/YkvhKfCc7J— Paris FC (@ParisFC) September 1, 2020
Правда, шедевр 20-летнего Камара не помог резервной команде «Парижа» избежать домашнего поражения — 1:2.
Кстати, мяч Камара похож на гол Лионеля Месси, который он забил в 2007 году в ворота «Хетафе». Тогда аргентинец обвел полкоманды соперника, а болельщики признали этот мяч лучшим в истории «Барселоны».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка забила невероятный мяч в поединке чемпионата Финляндии.
Фото ФК «Париж»214
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