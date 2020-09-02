Обыграл полкоманды: во Франции забит гол-шедевр (видео)

Потрясающий гол был забит в матче пятого французского дивизиона между резервистами «Парижа» и «Расингом». Впечатляющим индивидуальным мастерством отметился форвард хозяев поля Билал Камара (на фото), забивший гол-красавец. Ранее шикарный мяч в дебютном поединке за «Андерлехт» забил защитник сборной Украины Богдан Михайличенко.

Получив мяч на правом фланге, нападающий легко ушел от нескольких игроков соперника, а затем на дриблинге вошел в штрафную и нанес точный удар.

Правда, шедевр 20-летнего Камара не помог резервной команде «Парижа» избежать домашнего поражения — 1:2.

Кстати, мяч Камара похож на гол Лионеля Месси, который он забил в 2007 году в ворота «Хетафе». Тогда аргентинец обвел полкоманды соперника, а болельщики признали этот мяч лучшим в истории «Барселоны».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболистка забила невероятный мяч в поединке чемпионата Финляндии.

Фото ФК «Париж»

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