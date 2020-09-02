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Спорт

Футболиста, выступавшего в «чемпионате ЛНР», выгнали из украинского клуба (фото, видео)

15:03 2 сентября 2020
Алексей Лобов

Новичок первой лиги житомирское «Полесье» рассталось с полузащитником Алексеем Лобовым, который так и не успел дебютировать в составе команды Сергея Шищенко. После того, как клуб заключил с 23-летним игроком контракт, фанаты «Полесья» опубликовали в Facebook гневный пост, возмутившись тем, что в Житомире будет играть футболист, ранее выступавший в «чемпионате ЛНР».

Когда о прошлом Лобова стало известно руководителям «Полесья», клуб расторг с ним контракт. Об этом в интервью телеканалу «СК1» сообщил директор житомирского клуба Владимир Загурский.

Отметим, что родившийся в Луганской области Алексей Лобов в 2015—2016 годах выступал на оккупированной территории Донбасса за «Горняк» (Ровеньки), «Шахтер» (Красный Луч), а также за ЦСКА НМ (Перевальский район) и «Далевец» (Луганск). Следовательно путь в украинские команды футболисту с тех пор был заказан. Но кто-же его заявлял за краматорский «Авангард»…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 18 футболистов, выступавших за «сборную ЛНР», получили пожизненную дисквалификацию.

Фото ФК «Авангард»

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