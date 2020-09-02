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Спорт

Селезнев подписал контракт с участником Лиги Европы (фото)

18:01 2 сентября 2020
Евгений Селезнев

«Колос» из Коваливки, которому вскоре предстоит старт в квалификации Лиги Европы, подписал контракт с бывшим форвардом сборной Украины Евгением Селезневым, недавно женившимся на россиянке.

35-летний футболист вернулся в УПЛ после четырех лет выступлений в клубах России, Испании и Турции. В команде Руслана Костышина, вместе с которым Селезнев играл в «Днепре», бомбардир будет выступать под 11-м номером.

Напомним, что чемпион Украины, обладатель Кубка страны и Кубка УЕФА, а также Кубка и Суперкубка Турции Евгений Селезнев ранее выступал за «Шахтер», «Арсенал», «Днепр», российскую «Кубань», испанскую «Малагу», а также турецкие «Карабюкспор», «Акхисар Беледиеспор» и «Бурсаспор». Форвард — седьмой бомбардир в истории сборной Украины (11 мячей в 58 матчах), дважды становившийся лучшим голеадором чемпионата страны. Кстати, в УПЛ Селезнев забил 111 мячей и вполне может превзойти достижения рекордсмена Максима Шацких (124 гола).

Вместе с Селезневым «Колос» представил и других новичков — футболистов «Динамо» защитника Никиту Кравченко, форварда Евгения Исаенко и голкипера Владислав Кучерука, а также бывшего игрока обороны македонского «Вардара» Евгения Новака.

Кроме того, в среду, 2 сентября, в Коваливке состоялась презентация нового клубного стадиона, способного принять 5 тысяч болельщиков. По словам президента клуба Андрея Засухи, строительство арены обошлось «Колосу» в 160 млн гривен.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Колос» сенсационно победил «Динамо».

Фото ФК «Колос», football24.ua

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