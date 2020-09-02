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Спорт

Пресс-конференция Андрея Шевченко перед матчем Украина — Швейцария: онлайн-видеотрансляция

16:55 2 сентября 2020
Андрей Шевченко

В среду, 2 сентября, наставник сборной Украины Андрей Шевченко за полчаса до начала тренировки команды на «Арене Львов» пообщается с представителями СМИ перед стартовым матчем в элитном дивизионе Лиги наций против Швейцарии, который состоится во Львове без зрителей 3 сентября. Букмекеры сделали прогнозы на престоящий поединок.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ УКРАИНА — ШВЕЙЦАРИЯ

Онлайн-видеотрансляцию пресс-конференции Андрея Шевченко смотрите на сайте «ФАКТОВ» (в 18:30) в этой новости.

Напомним, что в группе 4 дивизиона А Лиги наций также выступят Германия и Испания, которые сыграют друг с другом 3 сентября в Штутгарте.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Украина — Швейцария.

Фото uaf.ua

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