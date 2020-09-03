Украинка Костюк сенсационно пробилась в третий раунд US Open (видео)

В Нью-Йорке продолжается юбилейный, 140-й, Открытый чемпионат США — US Open, один из четырех турниров серии «Большого шлема» с призовым фондом 21 млн 656 тыс. долларов.

В очередной раз приятно удивила своих поклонников 18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (137-я в мире). После разгрома россиянки Дарьи Касаткиной киевлянка в матче за путевку в третий круг состязаний за 1 час и 20 минут вырвала победу у 45-й ракетки мира, 31-летней полуфиналистки US Open-2018 Анастасии Севастовой из Латвии — 6:3, 7:6 (5).

При этом во второй партии чемпионка юношеского Australian Open-2017 совершила маленький спортивный подвиг. Уступая по ходу сета — 2:5, Марта взяла пять (!) очков подряд, выиграв партию, а с ней и поединок.

Юная киевлянка записала в свой актив пятую победу над соперницами из топ-50 рейтинга WTA и уже заработала в Нью-Йорке 163 тысячи долларов. Путевку в четвертый круг соревнований киевлянка оспорит в противостоянии с экс-первой ракеткой мира 22-летней Наоми Осакой из Японии (9-я), которая в ночь на 3 сентября выбила из борьбы итальянку Камилу Джорджи (74-я) — 6:1, 6:2.

В любом случае, Марта уже повторила свое достижение, второй раз в карьере пробившись в третий круг турнира «Большого шлема» (ранее это удалось ей на Australian Open-2018).

К сожалению, на стадии 1/32 финала Украина лишилась трех теннисисток, заработавших за свои выступления в США по 100 тысячи долларов.

Вторая ракетка страны Даяна Ястремская (25-я) не смогла ничего противостоять 30-летней американке Медисон Бренгл (84-я) — 3:6, 2:6.

Екатерина Бондаренко (349-я) в двух сетах за 1 час и 22 минуты уступила 16-й ракетке мира хорватке Петре Мартич — 3:6, 4:6.

А Екатерина Козлова (99-я) навязала борьбу двукратной чемпионке Уимблдона, именитой чешке Петре Квитовой (12-я), но все же зачехлила ракетку — 6:7 (3), 2:6.

Напомним, что в женской сетке состязаний в США должны были стартовать семь украинских теннисисток, но Леся Цуренко из-за проблем со здоровьем снялась с турнира, а Ангелина Калинина и Катарина Завацкая вылетели в первом круге.

Кстати, первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась ехать на US Open из соображений безопасности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что организаторы турнира в Страсбурге принесли извинения Элине Свитолиной за флаг России.

Фото JJlovesTennis/Twitter

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