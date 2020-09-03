«Мой сын не останется в «Барселоне»: отец Месси провел важные переговоры с боссом каталонцев (фото, видео)

Отец форварда Лионеля Месси, решившего покинуть «Барселону», 62-летний Хорхе Месси прилетел на частном самолете в столицу Каталонии, где провел переговоры с президентом клуба Хосепом Марией Бартомеу.

Как сообщает аргентинское издание TyC Sports, Месси-старший прибыл в Барселону утром в среду, 2 сентября, и привез Лео с родины два ящика его любимого мороженого. Сначала Хорди посетил офис Фонда Лионеля Месси, пообедал в итальянском ресторане La Focaccia Dante Gori со своим сыном (не с Лионелем, а с его братом Родриго), после чего отправился на встречу с боссом «Барселоны».

По информации СМИ, за полтора часа переговоров стороны так и не пришли к соглашению.

«Мой сын не остается», — приводит слова Месси-старшего TyC Sports.

62-летний отец Лионеля Месси Хорхе прилетел в Барселону из Аргентины

Кстати, Twitter Carrusel Deportivo опубликовал видео, как в день переговоров автомобиль президента «Барселоны», за рулем которого был сын Бартомеу, подъехал к дому Лионеля Месси в курортном Кастельдефельсе, постоял несколько секунд и уехал. С чего бы это?

Кстати, журналист TyC Sports Мартин Аревало, который сообщил об отправке знаменитого бюрофакса Месси в «Барсу», утвердает, что вероятность того, что Лео останется в каталонском гранде еще на год, составляет 90 процентов. Четверг, 3 сентября, может стать решающим днем в вопросе будущего игрока.

Напомним, что Лионель Месси отказался готовиться к сезону в составе «сине-гранатовых» и намерен уйти. В клубе, в свою очередь, надеются, что футболист изменит решение и присоединится к партнерам. Согласно контракту, если аргентинец пропустит от 11 до 30 дней, он будет оштрафован на сумму в размере 25% заработной платы. Основным претендентом на форварда считается «Манчестер Сити». Контракт 33-летнего футболиста действует до лета 2021 года. Сумма отступных за игрока составляет 700 млн евро.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» с позором вылетела из Лиги чемпионов, проиграв «Баварии» — 2:8.

Фото Getty Images, Twitter Mundo Deportivo



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