Испания – Украина: прогноз букмекеров на матч Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, сборная Украины сыграет с чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы командой Испании на стадионе имени Альфредо Ди Стефано в пригороде Мадрида (начало — в 21:45) в рамках второго тура элитного дивизиона Лиги наций.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПАНИЯ — УКРАИНА

В своей истории «желто-синие» пять раз встречались с именитым соперником, и не смогли ни разу победить. Один раз наши ребята сыграли вничью с испанцами (в домашнем матче отбора на Евро-2004 — 2:2), еще четыре раза проиграли (в гостевом поединке квалификации Евро-2004 — 1:2, в стартовом матче финального турнира ЧМ-2006 — 0:4, а также в отборе на Евро-2016 — дважды по 0:1).

В предстоящей встрече букмекеры также видят явным фаворитом «Красную фурию», выставив следующие коэффициенты.

«Фаворит Спорт»: победа Испании — 1,51, ничья — 4,30, выигрыш Украины — 6,40.

«Париматч»: победа Испании — 1,53, ничья — 4,20, выигрыш Украины — 6,20.

1хBet: победа Испании — 1,55, ничья — 4,30, выигрыш Украины — 5,90.

«Марафон»: победа Испании — 1,53, ничья — 4,30, выигрыш Украины — 6,10.

William Hill: победа Испании — 1,47, ничья — 4,33, выигрыш Украины — 6,00.

Отметим, что в другом матче группы 4 в Базеле сойдутся сборные Швейцарии и Германии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что экс-форвард сборной Украины Евгений Селезнев подписал контракт с участником Лиги Европы «Колосом» из Коваливки.

Фото uaf.ua

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