В Иране 27-летнего чемпиона страны приговорили к смертной казни (фото)

Верховный суд Ирана приговорил 27-летнего чемпиона страны по борьбе Навида Афкари к смертной казни через повешение. В дополнение к этому, спортсмену присудили 74 удара плетью, сообщает TMZ Sports.

Афкари получил два смертных приговора за участие в митингах против правительства, которые проходили в 2018 году.

Верховный суд Ирана осудил и двух братьев Афкари по 20 разным обвинениям, в частности — за участие в незаконных собраниях, преступлениях против национальной безопасности и оскорбление верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. При этом Навид — единственный, кому вынесли настолько жесткий приговор. Братья спортсмена получили наказания в виде тюремного срока и 74 ударов плетью. Вахид Афкари приговорен к 54 годам заключения, Хабиб — к 27 годам.

Братья Афкари

Отметим, что 81-летняя мать братьев Афкари записала видео, в котором назвала судебный процесс против ее сыновей «несправедливым и полным лжи», отметив, что у ее сыновей «совсем не было возможности себя защитить». Новостное агентство The Human Rights Activists News получило письмо от Навида Афкари, в котором тот рассказал о том, что подвергся пыткам. В письме сообщается, что ему надевали на голову мешок, а также заливали алкоголь в ноздри.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 23-летняя иранская футболистка Ильхам Шейхи стала первой жертвой коронавируса в мировом футболе.

Фото twitter.com

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