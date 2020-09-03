Матч Украина — Швейцария начнется с минуты молчания (фото, видео)
Стартовый матч сборной Украины в высшем дивизионе Лиги наций против команды Швейцарии начнется в четверг, 3 сентября, на «Арене Львов» с минуты молчания в память о докторе нашей национальной команды Ашоте (Антоне) Худаеве, умершем от коронавируса 25 июля в возрасте 48 лет. Кроме того, футболисты украинской команды сыграют в траурных повязках на рукавах.
Ашот Худаев (слева) работал в сборной Украины с 2016 года
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Напомним, что несколько дней назад во время сбора в Харькове главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вместе со своим помощником Александром Шовковским и сыном скончавшегося побывали на могиле Ашота Худаева.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть в прямом эфире матч Украина — Швейцария.
Фото uaf.ua85
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