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Спорт

Украинский боец UFC дисквалифицирован за допинг

16:19 3 сентября 2020
Александр Доскальчук

Украинский боец UFC, экс-чемпион мира М-1 в наилегчайшем весе Александр Доскальчук отстранен USADA (Американское антидопинговое агентство) на 14 месяцев за применение запрещенного препарата. Ранее знаменитого бойца смешанных единоборств Деррика Льюиса едва не убил собственный сын.

В пробах 30-летнего спортсмена из Черновцов был обнаружен местеролон. При этом Доскальчук получил сокращенную дисквалификацию, поскольку доказал, что врач по ошибке выписал ему препарат, содержащий запрещенное вещество.

Украинец должен был дебютировать в UFC поединком против россиянина Тагира Уланбекова на «Бойцовском острове» 19 июля, но в итоге снялся с турнира, поскольку срок дисквалификации начал действовать 6 июня.

За годы выступлений в смешанных единоборствах украинец проиграл лишь один из 11 проведенных боев, еще в 2014 году уступив по решению судей французу Кевину Петши.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что чемпионка Европы Наталья Прищепа из-за провала допинг-пробы пропустит Олимпийские игры в Токио.

Фото Twitter UFC

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