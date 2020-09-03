«Как нож в спину»: жест футболиста сборной России оскорбил сербов (фото)

Перед поединком в дивизионе В Лиги наций Россия — Сербия, который состоится 3 сентября в Москве, разразился скандал. Накануне аккаунт euro2020spb в Twitter опубликовал календарь матчей российской команды, где футболист Федор Смолов изобразил руками орла, похожего на албанского. А ведь для сербов этот орел — символ геноцида в Косово.

«Я хочу пригласить Федора Смолова к себе в ресторан, — цитирует сербского ресторатора Владимира Божича sport24.ru. — Угостить его и показать, что такое отношение между сербами и русскими. Мне интересно, откуда появился этот жест и эта фотография. Мы воспринимаем Смолова, как своего брата, как и всех русских. Никакой проблемы нет.

На данный момент, президент Сербии Вучич находится в Вашингтоне. Идет большое давление на Сербию, чтобы мы признали Косово. Но, естественно, этого никогда не будет. Беджет Пацолли — самый богатый албанец из Косово. Он был министром иностранных дел Косово. В свое время Беджет занимался реставрацией Кремля. У него очень хорошие связи с Москвой. Я уверен, что кто-то дал большие деньги, чтобы эта фотография была сделана.

Смолов, может, не при чем, потому что он вряд ли что-то знает об истории взаимоотношений Албании и Сербии. Я уверен, что это провокация. Просто ждали матч Сербии против России. Это связано так же и тем, что Вучич сейчас в Вашингтоне. По сути, это выглядит как нож в спину от дружеского народа. Но эта фотография не должна повлиять на нашу дружбу, не должна нас поссорить.

Мой друг говорит, что, Смолов показывает русского двуглавого орла. Но насколько я знаю, ни один футболист из России никогда так не показывал русского орла. Это провокация. Я уверен, что это политика".

Официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге после того, как в Сербии вспыхнула волна возмущения, взял вину за появившийся постер на себя. Хотя и без оправданий не обошлось.

«Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией. Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка», — говорится в сообщении.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший футболист сборной России Роман Широков жестоко избил рефери.

Фото Twitter euro2020spb

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