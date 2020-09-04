Украина в фартовом Львове выстрадала победу над Швейцарией: видеообзор матча Лиги наций

В четверг, 3 сентября, сборная Украины по футболу на пустой «Арене Львов» провела стартовый поединок в дивизионе А Лиги наций против 12-й команды в рейтинге ФИФА Швейцарии, продолжив свою серию без поражений во Львове до 19 (!) матчей (17 побед и две ничьи в товарищеских играх).

Украина — Швейцария — 2:1

Украина: Пятов, Михайличенко, Кривцов, Матвиенко, Тымчик, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Коноплянка (Яремчук, 54), Зинченко, Мораес.

Швейцария: Зоммер, Мбабу, Эльведи, Аканджи, Родригес, Цубер (Штеффен, 46), Эмболо, Соу (Эбишер, 83), Джака, Варгас (Айети, 73), Сеферович.

Голы: Ярмоленко (14), Зинченко (68) — Сеферович (41).

Подопечные Андрея Шевченко стартовали в турнире на мажорной ноте благодаря точным ударам «англичан» — Андрея Ярмоленко из «Вест Хэма» (38-й точный удар игрока за сборную Украины, больше только у Андрея Шевченко — 48!) и Александра Зинченко из «Манчестер Сити».

Вдвойне приятно, что голевыми передачами в своем дебютном поединке за национальную команду отметились фланговые защитники — динамовец Александр Тымчик и Богдан Михайличенко из бельгийского «Андерлехта».

Отметим, что «желто-синие» впервые обыграли в игровое время Швейцарию и продлили свою серию без поражений до 12 матчей. Последний раз наша национальная команда покидала поле побежденной 16 ноября 2018 года, когда в ничего не значившем с турнирной точки зрения поединке Лиги наций уступила в Трнаве Словакии (1:4).

В другом матче в группе 4 Германия на последних секундах упустила в Штутгарте победу над Испанией — 1:1 (Вернер, 51 — Гайя, 90+6).

Положение команд: 1. Украина — 3 очка; 2. Испания — 1; 3. Германия — 1; 4. Швейцария — 0.

Напомним, что 6 сентября в группе 4 Украина на тренировочной базе «Реала» сыграет с Испанией, а Швейцария в Базеле сразится с Германией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры сделали прогноз на игру Испания — Украина.

Фото uaf.ua

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