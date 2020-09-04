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Спорт

Месси передумал уходить из «Барселоны»

8:53 4 сентября 2020
Лионель Месси

Переход аргентинца Лионеля Месси из «Барселоны» в другой клуб, похоже, придется отложить как минимум на один год.

Как сообщает издание Marca, боссы «блау-гранас» нашли аргументы, чтобы убедить Лео остаться в команде еще на один год. В частности, каталонцы хотели выручить от продажи шестикратного обладателя «Золотого мяча» как минимум 700 миллионов евро, а поскольку ни один из клубов не готов платить такие деньги, то аргентинец вынужден будет остаться в родном клубе до окончания контракта — то есть, до лета 2021 года.

К слову, отец и агент футболиста Хорхе Месси после встречи с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу в среду, 2 сентября, говорил, что его сын не останется в «Барселоне». При этом Месси-старший остался очень доволен переговорами с руководителем «блау-гранас». Видимо, на следующий день босс каталонцев таки смог переубедить семейство шестикратного обладателя «Золотого мяча».

Напомним, ранее Лионель, по информации СМИ, был радикально настроен покинуть клуб, даже если придется потерять год карьеры и остаться без зарплаты, а болельщики успели смириться с потерей многолетнего лидера команды и начали рисовать прощальные граффити в Барселоне.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» видит в Садио Мане из «Ливерпуля» достойную замену Лионелю Месси.

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