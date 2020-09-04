Где смотреть онлайн Испания – Украина: расписание трансляций матча Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, на небольшом стадионе, носящем имя двукратного обладателя «Золотого мяча» Альфредо Ди Стефано, в пригороде Мадрида (арена способна вместить 6 тысяч зрителей, но на этот раз из-за карантина трибуны будут пустовать) пройдет поединок второго тура Лиги наций в группе 4 дивизиона А между сборными Испании и Украины.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПАНИЯ — УКРАИНА

По итогам первого тура сборная Украины выбилась в лидеры группы, обыграв в тяжелом поединке во Львове сборную Швейцарии — 2:1 (Ярмоленко, 14, Зинченко, 68 — Сеферович, 41), в то время как Испания на шестой (!) компенсированной минуте спаслась в выездной встрече с Германией — 1:1 (Вернер, 51 — Гайя, 90+6).

Отметим, что «Красная фурия» продлила свою серию с забитыми мячами до 41 матча. Последний раз испанцы не смогли отличиться в июне 2016-го, когда Италия сохранила свои ворота «сухими» в матче 1/8 финала чемпионата Европы (0:2). При этом Испания также вышла на чистое четвертое место по длительности забивной серии среди всех сборных в истории футбола. Впереди лишь ДР Конго, ранее называвшаяся Заир (66 матчей в период 1942 — 1952 годов), Англия (52, 1884 — 1901 годы) и Италия (43, 1931 — 1937 годы).

В прямом эфире матч Испания — Украина покажут в 21:45 телеканалы «Украина» и «Футбол 1». Перед началом встречи (в 20:45) и после ее завершения эксперты на специализированном канале в студии программы «Великий футбол» обсудят события на стадионе имени Альфредо Ди Стефано.

Лига наций. 2-й тур

6 сентября (воскресенье)

Уэльс — Болгария 16:00 «Футбол 1»

Андорра — Фарерские острова 16:00 «Футбол 2»

Ирландия — Финляндия 19:00 «Футбол 1»

Словения — Молдова 19:00 «Футбол 2»

Испания — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч ТВ»

Швейцария — Германия 21:45 «Футбол 2»

Сербия — Турция 21:45 «Футбол 3»

7 сентября (понедельник)

Казахстан — Беларусь 17:00 «Футбол 1»

Нидерланды — Италия 21:45 «Футбол 1»

Босния и Герцеговина — Польша 21:45 «Футбол 2»

Австрия — Румыния 21:45 «Футбол 3»

8 сентября (вторник)

Армения — Эстония 19:00 «Футбол 1»

Грузия — Северная Македония 19:00 «Футбол 2»

Франция — Хорватия 21:45 «Футбол 1»

Швеция — Португалия 21:45 «Футбол 2»

Дания — Англия 21:45 «Футбол 3»

Отметим, что свой следующий матч в рамках Лиги наций сборная Украины проведет 10 октября, когда примет на НСК «Олимпийский» в Киеве команду Германии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры в матче Испания — Украина считают хозяев явными фаворитами.

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