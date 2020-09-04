Где и когда смотреть онлайн Швейцария — Германия: расписание трансляций матча Лиги наций

В воскресенье, 6 сентября, сборная Швейцарии, проигравшая на старте Лиги наций подопечным Андрея Шевченко, на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле сразится с командой Германии, упустившей 3 сентября победу над испанцами. Арбитр — Майкл Оливер из Англии.

В прежние годы соперники провели между собой 51 поединок, в котором девять раз выиграла Швейцария, в шести случаях была зафиксирована ничья и 36 раз успех праздновала Германия (разница мячей — 138:65 в пользу немцев).

Кстати, в последней встрече оппонентов, которая также состоялась на арене в Базеле, Швейцария в мае 2012 года победила Германию в спарринге — 5:3.

В предстоящем поединке букмекеры видят явным фаворитом бундестим, который, к слову, не задействовал в игре с Испанией ни одного футболиста триумфатора Лиги чемпионов «Баварии». Ставки на победу Швейцарии букмекеры принимают с коэффициентами 4,28−4,80, на ничью — 3,53−3,70, на успех немцев — 1,80−1,90.

Лига наций

4 сентября (пятница)

Литва — Казахстан 19:00 «Футбол 2»

Италия — Босния и Герцеговина 21:45 «Футбол 1»

Нидерланды — Польша 21:45 «Футбол 2»

Румыния — Северная Ирландия 21:45 «Футбол 3»

5 сентября (суббота)

Северная Македония — Армения 16:00 «Футбол 2»

Гибралтар — Сан-Марино 16:00 «Футбол 3»

Исландия — Англия 19:00 «Футбол 2»

Кипр — Черногория 19:00 «Футбол 1»

Эстония — Грузия 19:00 «Футбол 3»

Швеция — Франция 21:45 «Футбол 1»

Португалия — Хорватия 21:45 «Футбол 2»

Дания — Бельгия 21:45 «Футбол 3»

6 сентября (воскресенье)

Уэльс — Болгария 16:00 «Футбол 1»

Андорра — Фарерские острова 16:00 «Футбол 2»

Ирландия — Финляндия 19:00 «Футбол 1»

Словения — Молдова 19:00 «Футбол 2»

Испания — Украина 21:45 «Украина», «Футбол 1», «Матч ТВ»

Швейцария — Германия 21:45 «Футбол 2»

Сербия — Турция 21:45 «Футбол 3»

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры дали прогноз на поединок Испания — Украина.

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