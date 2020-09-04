Клуб НБА вырвал победу эффектным дальним броском за полсекунды до конца матча (видео)

Драматической получилась развязка в третьем матче полуфинальной серии Восточной конференции НБА между «Бостоном» и «Торонто».

По ходу поединка гости практически все время были в роли догоняющих — к примеру, после первой половины преимущество «Селтикс» достигало 10 очков. Но ближе к концовке «Рэпторз» удалось выровнять игру, а за полсекунды до финальной сирены, при счете 103:101 в пользу соперника, ответственность за решающий бросок взял на себя баскетболист «Торонто» О Джи Ануноби — и не прогадал!

OG CALLED GAME pic.twitter.com/VhaWNOIum6 — Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2020

Отметим, что благодаря этому броску канадцам удалось сократить счет в серии — теперь он стал 2:1 в пользу «Бостона». Напомним, что каждая стадия плей-офф в НБА длится до четырех побед одной из команд.

Также эффектный бросок удался игроку «Далласа» Луке Дончичу. Основное время поединка с «Лос-Анджелес Клипперс» завершилось вничью (121:121), а судьбу победителя в овертайме решил точный трехочковый от 21-летнего словенского вундеркинда. Правда, это поражение не помешало клубу из Лос-Анджелеса оказаться сильнее в четвертьфинальной серии Западной конференции (4:2).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что баскетболист Винс Картер, сыгравший в НБА в четырех десятилетиях, завершил карьеру.

Фото Twitter БК «Торонто Рэпторз»

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