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Спорт

Лучший бомбардир в истории «Шахтера» взбесился после расистского оскорбления в свой адрес (видео)

14:47 4 сентября 2020
Луис Адриано

Экс-форвард донецкого «Шахтера» Луис Адриано, променявший жену-россиянку на бразильскую модель, стал участником расистского скандала, который вспыхнул после матча чемпионата Бразилии между «Палмейрасом», за который выступает нападающий, и «Интернасьоналем».

После финального свистка нападающий начал бурно выяснять отношения с полузащитником «Интернасьоналя» Матеусом Юссой, с которым у него пару раз возникали стычки во время игры. Такую реакцию со стороны лучшего бомбардира в истории донецкого клуба (128 мячей во всех турнирах!) вызвало обращение к нему со стороны соперника «Что случилось, негр?», после которой Луису сложно было сдерживать свои эмоции.

Вот только весь парадокс ситуации в том, что Юсса — тоже темнокожий, и в своих словах не видит никакой расистской подоплеки. «Быть черным — это не оскорбление, а повод для гордости», — подытожил инцидент игрок «Интернасьоналя» в послематчевом комментарии.

Отметим, что развязка самого поединка получилась не менее драматической. «Интернасьональ» открыл счет на второй компенсированной минуте, реализовав пенальти, но не смог удержать преимущество, пропустив в оставшееся время после точного удара головой Адриано. Потеря очков не помешала единоличному лидерству команды из Порту-Алегри (16 очков после 7 туров), а «Палмейрас», не потерпевший в сезоне ни одного поражения (2 победы и 4 ничьи), идет в таблице восьмым, при этом имея игру в запасе.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что жена бразильского легионера «Шахтера» Дентиньо пожаловалась на расизм в Украине.

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