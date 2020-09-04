Гран-при Италии: где смотреть онлайн восьмой этап Формулы-1

В воскресенье, 6 сентября, в итальянской Монце на одноименной трассе пройдет восьмой этап сезона-2020 в Формуле-1.

Нынешний лидер общего зачета Льюис Хэмилтон наряду с легендарным Михаэлем Шумахером является рекордсменом по количеству побед на трассе в Италии — у обоих по пять удачных попыток.

А вот из команд в безусловных лидерах фактические хозяева Гран-При — «Феррари», на счету пилотов которой 20 побед в Монце. К слову, перед предстоящей гонкой руководство итальянской команды решило отблагодарить врачей и медсестер, которые сыграли важную роль в борьбе с пандемией коронавируса, пригласив 250 из них на трибуны в качестве зрителей.

«Как и все предыдущие гонки, Гран-при Италии будет проходить за закрытыми дверями, поэтому не стоит ждать моря болельщиков на трассе после гонки. Однако на трибунах будет 250 особенных людей, которые, разумеется, будут соблюдать социальную дистанцию. Врачи и медсёстры станут гостями на трассе в качестве символа их мужества, чувства долга и альтруизма в борьбе с пандемией коронавируса», — гласит заявление «Феррари» на официальном сайте команды.

Также подготовился к Гран-При Италии и гонщик «Макларена» Ландо Норрис. На трассу в Монце британец выйдет в шлеме с изображением разных видов пиццы.

Отметим, что по итогам семи этапов Формулы-1 общий зачет выглядит следующим образом: 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 157 очков; 2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 110; 3. Валттери Боттас («Мерседес») — 107; 4. Александер Албон («Ред Булл») — 48; 5. Шарль Леклер («Феррари») — 45.

В Кубке конструкторов текущая ситуация такова: 1. «Мерседес» — 264 очка, 2. «Ред Булл» — 158; 3. «Рейсинг Пойнт» — 81; 4. «Макларен» — 68; 5. «Феррари» — 61.

Формула-1. Восьмой этап

6 сентября (воскресенье)

Гран-при Италии (Монца) 16:00 Setanta Sports Ukraine, «Матч ТВ» (Россия), Sky Sports (Великобритания), ESPN (США)

«ФАКТЫ» проведут онлайн-видеотрансляцию гонки.

Отметим, что девятый этап Формулы-1, Гран-при Тосканы, состоится 13 сентября в итальянском городке Скарперия-э-Сан-Пьеро неподалеку от Флоренции.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Гран-При Бельгии произошла жуткая авария с участием пилотов «Альфа-Ромео» и «Уильямса».

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